Гаджиев о Кокорине и Дзюбе в «Динамо» Махачкала: «Боюсь, не потянем. На условия, которые есть у Бердыева, они не согласятся»

Теги Локомотив Артем Дзюба Курбан Бердыев премьер-лига Россия Первая лига высшая лига Кипр Арис Лимасол Гаджи Муслимович Гаджиев Александр Кокорин Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев пригласил Артема Дзюбу и Александра Кокорина в «Динамо» Махачкала.

Команда занимает второе место в Мелбет Первой лиге за два тура до конца сезона. 

«С удовольствием подписал бы контракт с обоими, но боюсь, что не потянем.

На тех условиях, на которых согласился работать Курбан Бекиевич [Бердыев], они не согласятся», – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

В данный момент Кокорин является игроком «Ариса». В мае клуб из Кипра объявил о продлении контракта с российским нападающим на один год.

Дзюба выступает за «Локомотив». Действующее соглашение нападающего с московским клубом рассчитано до лета 2024 года. 

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9 комментариев
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Этим персонажам пора заканчивать, что они и делают потихоньку. Кто на Кипре, кто на скамейке в Локо. )
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"На тех условиях, на которых согласился работать Курбан Бекиевич [Бердыев], они не согласятся" - на условиях "футболист делится со мной зарплатой?"
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Ответ ltkmaby
Дзюба же бесплатно готов играть, по версии агента.
Если и да, то только в Москве, для таких и создаётся ФК Родина и ему подобные клубы Медиалиги
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