38-летний Милнер продлил контракт с «Брайтоном» на сезон, 33-летний Уэлбек – на 2 года

Теги Джеймс Милнер премьер-лига Англия Дэнни Уэлбек Брайтон Футбол

Джеймс Милнер и Дэнни Уэлбек продлили контракты с «Брайтоном».

Новое соглашение 38-летнего Милнера действует до конца сезона-2024/25. 33-летний Уэлбек продлил контракт на 2 сезона – до лета 2026 года.

Джеймс Милнер перешел в «Брайтон» летом прошлого года после 8 сезонов в «Ливерпуле». В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей и отметился двумя ассистами. Его статистику можно изучить здесь.

Дэнни Уэлбек выступает за «Брайтон» с 2020 года. В этом сезоне на счету форварда 4 гола и ассист в 27 матчах лиги. Его статистика – тут.

Фото: brightonandhovealbion.com

4 комментария
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До 40 дотянет?
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я надеялся увидеть де дзебри в более конкурентно способной команде, но видимо и он останется раз продлили этих двоих а жаль
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Ответ Alea Jacta-Est
До 40 дотянет?
Милнер - мощный мужик, спокойно дотянет.
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