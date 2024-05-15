38-летний Милнер продлил контракт с «Брайтоном» на сезон, 33-летний Уэлбек – на 2 года
Джеймс Милнер и Дэнни Уэлбек продлили контракты с «Брайтоном».
Новое соглашение 38-летнего Милнера действует до конца сезона-2024/25. 33-летний Уэлбек продлил контракт на 2 сезона – до лета 2026 года.
Джеймс Милнер перешел в «Брайтон» летом прошлого года после 8 сезонов в «Ливерпуле». В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей и отметился двумя ассистами. Его статистику можно изучить здесь.
Дэнни Уэлбек выступает за «Брайтон» с 2020 года. В этом сезоне на счету форварда 4 гола и ассист в 27 матчах лиги. Его статистика – тут.