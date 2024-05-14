Тихонов назвал Карпина лучшим вариантом для «Спартака»: «Его техничный, комбинационный и быстрый футбол полностью соответствует команде. Если добавить еще игроков, может многое получиться»

Теги Спартак Ростов Андрей Тихонов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Первая лига Валерий Карпин Енисей Футбол

Андрей Тихонов назвал подходящего кандидата на пост тренера «Спартака».

«Валерий Карпин. То, какую он игру ставит в «Ростове» – техничный, комбинационный и быстрый футбол, полностью соответствует «Спартаку». Для меня Карпин – лучший вариант на российском рынке.

Думаю, если поставить его главным тренером и добавить в «Спартак» еще футболистов, может многое получиться», – сказал бывший полузащитник красно-белых Андрей Тихонов.

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10 комментариев
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От таких слов возникает некоторый диссонанс... где-то что-то не сходится
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Амарал сказал, что не будет его. Сколько можно уже спрашивать об этом?
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Комбинационный? Точно про Карпина?
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Может многое получиться. Например, покорить пердив.
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Вообще не нужен, блатного из себя строит, будто одолжение делает Спартаку.
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Ответ Олег Сагайдачный
Тайм прошёл. Спартак пока пападает 0 :1 в Калининграде. Где писаки красно-белые?
Подбирают эпитеты для Слишковича 🤣🤣🤣
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Зачем Спартаку бестрофейный сбитый лётчик, свое уже отлетал в Спартаке...
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Тайм прошёл. Спартак пока пападает 0 :1 в Калининграде. Где писаки красно-белые?
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оставьте Валеру в покое. И не надейтесь. Или верните Абаскаля
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Этим недофутболистам не кто не поможет☠️☠️☠️
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