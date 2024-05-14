Тихонов назвал Карпина лучшим вариантом для «Спартака»: «Его техничный, комбинационный и быстрый футбол полностью соответствует команде. Если добавить еще игроков, может многое получиться»
Андрей Тихонов назвал подходящего кандидата на пост тренера «Спартака».
«Валерий Карпин. То, какую он игру ставит в «Ростове» – техничный, комбинационный и быстрый футбол, полностью соответствует «Спартаку». Для меня Карпин – лучший вариант на российском рынке.
Думаю, если поставить его главным тренером и добавить в «Спартак» еще футболистов, может многое получиться», – сказал бывший полузащитник красно-белых Андрей Тихонов.
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