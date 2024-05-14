Бонгонда об РПЛ и Ла Лиге: «Спартак» в Испании мог бы обыгрывать последнюю команду со счетом 3:0, матчи с лидерами – другое дело. В России точно хороший уровень, нет огромной разницы»

Тео Бонгонда сравнил уровень российского и испанского чемпионатов.

– Ты продолжительный период своей карьеры выступал в чемпионате . Оттуда, собственно, ты приехал к нам. Каково после Испании выступать в России? Ощущается сильная разница?

– Это два разных чемпионата. Тот более техничный, здесь же меня впечатлил уровень футбола – достаточно высокий, сильный.

Поначалу я старался адаптироваться под российский футбол. Скажем, в Испании больше игроков моего стиля, чем в России. Там выше интенсивность.

Вообще это тяжело объяснить, потому что не бывает у команд, где бы они ни играли, одинаковых матчей. Но в России точно хороший уровень. Нет огромной разницы с чемпионатом Испании.

Если бы «Спартак» играл в испанской Ла Лиге, он бы мог обыгрывать команду, идущую на последнем месте, со счетом 3:0. Другое дело – матчи с лидерами. Вот почему тяжело проводить параллели, – сказал игрок « », ранее выступавший за «Кадис».

Бонгонда об Абаскале: «Многих тренеров с громкими именами увольняли, это не значит, что они плохие. Может сложиться в другом клубе, и все скажут, что проблемы были только в «Спартаке»