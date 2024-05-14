Бонгонда об РПЛ и Ла Лиге: «Спартак» в Испании мог бы обыгрывать последнюю команду со счетом 3:0, матчи с лидерами – другое дело. В России точно хороший уровень, нет огромной разницы»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Тео Бонгонда Футбол

Тео Бонгонда сравнил уровень российского и испанского чемпионатов.

Ты продолжительный период своей карьеры выступал в чемпионате Испании. Оттуда, собственно, ты приехал к нам. Каково после Испании выступать в России? Ощущается сильная разница?

– Это два разных чемпионата. Тот более техничный, здесь же меня впечатлил уровень футбола – достаточно высокий, сильный.

Поначалу я старался адаптироваться под российский футбол. Скажем, в Испании больше игроков моего стиля, чем в России. Там выше интенсивность.

Вообще это тяжело объяснить, потому что не бывает у команд, где бы они ни играли, одинаковых матчей. Но в России точно хороший уровень. Нет огромной разницы с чемпионатом Испании.

Если бы «Спартак» играл в испанской Ла Лиге, он бы мог обыгрывать команду, идущую на последнем месте, со счетом 3:0. Другое дело – матчи с лидерами. Вот почему тяжело проводить параллели, – сказал игрок «Спартака», ранее выступавший за «Кадис».

Бонгонда об Абаскале: «Многих тренеров с громкими именами увольняли, это не значит, что они плохие. Может сложиться в другом клубе, и все скажут, что проблемы были только в «Спартаке»

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9 комментариев
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То ли похвалил неудачно, то ли обос### красиво. Дипломат!)
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Дело в том, что Спартак в нашем-то чемпионате не может обыграть последнюю команду, недавно Сочи продули
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Да впринципе всё так, Ла лига, лига 1, от нас не далеко ушли, разница лишь в том что в каждом чемпионате есть тройка клубов которые очень сильны, а у нас нет соперничества по этому тупо всерали на евро арене
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Это в сильнейшей лиге мира - РПЛ над Спартаком подшучивают. А в испанской бей-беги лиге он кого угодно мог бы обыгрывать, когда в настроении. Конечно, с плюшевыми днищами из подвала таблицы было бы легче.
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вежливый, однако...
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Спартак может в любой лиге обыграть практически любую команду, но также может и проиграть любой команде. Ну а сам Бонгонда пока не "адаптировался", играл гораздо лучше
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Ответ xoms
Да впринципе всё так, Ла лига, лига 1, от нас не далеко ушли, разница лишь в том что в каждом чемпионате есть тройка клубов которые очень сильны, а у нас нет соперничества по этому тупо всерали на евро арене
Да, по этому 6 команд бьются за два спасительных места, чтобы не вылететь и избежать стыков. У четырёх из них одинаковое кол-во очков. И сейчас им могут проиграть даже команды из первой тройки (в этом году любой может выиграть у любого). Вишенка на торте остаётся три претендента на золото, а четвёртый ещё имеет математические шансы. Что это если не живая конкуренция? Про уровень игры молчу, но вот уровень интриги))
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