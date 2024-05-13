Бабаев о Братском кубке: «В условиях полной изоляции и дефицита матчей с командами из Европы это большой праздник»

Генеральный директор ЦСКА высказался о проведении Братского кубка.

Летний международный турнир BetBoom Братский кубок пройдет в Москве с 3 по 7 июля. В нем примут участие четыре команды: московские «Динамо» и , а также сербские «Партизан» и ОФК.

«Уверен, летом будет гораздо ярче и интереснее, потому что будут присутствовать наши друзья из Сербии. В условиях полной изоляции и дефицита матчей с командами из Европы и других стран каждый такой матч большой праздник.

Так удачно совпало, что это матчи с клубами‑побратимами», – сказал .