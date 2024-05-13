Бабаев о Братском кубке: «В условиях полной изоляции и дефицита матчей с командами из Европы это большой праздник»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Роман Бабаев Матч ТВ Футбол

Генеральный директор ЦСКА высказался о проведении Братского кубка.

Летний международный турнир BetBoom Братский кубок пройдет в Москве с 3 по 7 июля. В нем примут участие четыре команды: московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК.

«Уверен, летом будет гораздо ярче и интереснее, потому что будут присутствовать наши друзья из Сербии. В условиях полной изоляции и дефицита матчей с командами из Европы и других стран каждый такой матч большой праздник.

Так удачно совпало, что это матчи с клубами‑побратимами», – сказал Роман Бабаев.

7 комментариев
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Будет интересный турнир!
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Удачно совпало говоришь? Да етить на лево, так твоя работа и состоит в том, чтобы удачных совпадений было больше.
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Не поверю, пока не увижу фото с друзьями из Сербии
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Армия, полиция, партизаны и молодежь-романтики, какой то не братский букет.
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