Павел Мамаев: «Мата в моей речи нет. Может, только 1%. Мне кажется, что без этого я становлюсь чище, мудрее, умнее»
Павел Мамаев заявил, что исключил нецензурную брань из своей речи.
– А принципы есть какие-то? Например, вы вот говорили, что не материтесь.
– Я и не матерюсь. Только в очень редких случаях – вылетает иногда, но мата в моей речи нет. Может, только 1%. И я считаю, что так правильно. Хотя раньше матерился и не обращал на это внимания.
Сейчас же мне кажется, что без этого становлюсь чище, мудрее, умнее. И таких ступенек немало: ты приходишь к осознанию, что тебе что-то в жизни больше не нужно. Был период, когда я пошел чуть-чуть не туда из-за переизбытка вседозволенности и денег, но это все нужно было пройти, чтобы осознать, – сказал бывший полузащитник ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова».
Павел Мамаев: «Вера – это все, краеугольный камень. Бог есть любовь. Прочитав Евангелие, начнешь смотреть на многие вещи правильнее»
Один тот факт, что Павел путает причину и следствие, уже указывает на то, что умнее он не стал.
Можно еще утверждать, что став умнее человек реже использует мат (да и то спорно), но уж точно никак не наоборот.
Но тут уже надо ковыряться в значении слов. Многие по разному трактуют это понятие.
Уровень интеллекта всё это вряд ли изменит, а вот умнее стать можно.