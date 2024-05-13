Павел Мамаев: «Мата в моей речи нет. Может, только 1%. Мне кажется, что без этого я становлюсь чище, мудрее, умнее»

Павел Мамаев заявил, что исключил нецензурную брань из своей речи.

– А принципы есть какие-то? Например, вы вот говорили, что не материтесь.

– Я и не матерюсь. Только в очень редких случаях – вылетает иногда, но мата в моей речи нет. Может, только 1%. И я считаю, что так правильно. Хотя раньше матерился и не обращал на это внимания.

Сейчас же мне кажется, что без этого становлюсь чище, мудрее, умнее. И таких ступенек немало: ты приходишь к осознанию, что тебе что-то в жизни больше не нужно. Был период, когда я пошел чуть-чуть не туда из-за переизбытка вседозволенности и денег, но это все нужно было пройти, чтобы осознать, – сказал бывший полузащитник , « » и « ».

Павел Мамаев: «Вера – это все, краеугольный камень. Бог есть любовь. Прочитав Евангелие, начнешь смотреть на многие вещи правильнее»