Павел Мамаев: «Мата в моей речи нет. Может, только 1%. Мне кажется, что без этого я становлюсь чище, мудрее, умнее»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Павел Мамаев Краснодар Чемпионат.com Футбол

Павел Мамаев заявил, что исключил нецензурную брань из своей речи.

– А принципы есть какие-то? Например, вы вот говорили, что не материтесь.

– Я и не матерюсь. Только в очень редких случаях – вылетает иногда, но мата в моей речи нет. Может, только 1%. И я считаю, что так правильно. Хотя раньше матерился и не обращал на это внимания.

Сейчас же мне кажется, что без этого становлюсь чище, мудрее, умнее. И таких ступенек немало: ты приходишь к осознанию, что тебе что-то в жизни больше не нужно. Был период, когда я пошел чуть-чуть не туда из-за переизбытка вседозволенности и денег, но это все нужно было пройти, чтобы осознать, – сказал бывший полузащитник ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова». 

Павел Мамаев: «Вера – это все, краеугольный камень. Бог есть любовь. Прочитав Евангелие, начнешь смотреть на многие вещи правильнее»

26 комментариев
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Нельзя стать умнее просто исключив из своей речи часть языка.
Один тот факт, что Павел путает причину и следствие, уже указывает на то, что умнее он не стал.
Можно еще утверждать, что став умнее человек реже использует мат (да и то спорно), но уж точно никак не наоборот.
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+17
Уже причислили к лику святых?
+16
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+16
Ответ Cuccittini Aveiro
Спорно что вобще можно стать умнее)
Накопленный опыт, навыки и полученная информация вполне могут сделать человека умнее.
Но тут уже надо ковыряться в значении слов. Многие по разному трактуют это понятие.
+8
0
+8
Хуан Мата: «в моей речи Мамаева тоже нет»
+7
-1
+6
Ответ Severfan
Хуан Мата: «в моей речи Мамаева тоже нет»
Это пять)
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Ответ Полуэктов Пётр
Накопленный опыт, навыки и полученная информация вполне могут сделать человека умнее. Но тут уже надо ковыряться в значении слов. Многие по разному трактуют это понятие.
Опыт это мудрость, навыки это приспособление, информация это просто информация. Уровень интеллекта все это не изменит)
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Мамай встал на путь исправления. А я думаю, что это нынче такая погода - то солнце, на завтра снег и дождь. А это Мамай встал на путь истинный. 😁😁😁
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Ответ Полуэктов Пётр
Накопленный опыт, навыки и полученная информация вполне могут сделать человека умнее. Но тут уже надо ковыряться в значении слов. Многие по разному трактуют это понятие.
Не умнее, а мудрее.
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Ответ Полуэктов Пётр
Нельзя стать умнее просто исключив из своей речи часть языка. Один тот факт, что Павел путает причину и следствие, уже указывает на то, что умнее он не стал. Можно еще утверждать, что став умнее человек реже использует мат (да и то спорно), но уж точно никак не наоборот.
Ну улице встретил знакомого кандидата исторических наук,он мать свою материл при людях. По идее умный, но мат от ума не зависит, это часть русской культуры)
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Ответ Полуэктов Пётр
Нельзя стать умнее просто исключив из своей речи часть языка. Один тот факт, что Павел путает причину и следствие, уже указывает на то, что умнее он не стал. Можно еще утверждать, что став умнее человек реже использует мат (да и то спорно), но уж точно никак не наоборот.
Вы слишком строго оцениваете Павла. Нельзя же с такой планкой. Видите же,что старается показать, что он стал лучше, чему-то научился. Ну, да получается не очень, но это же Паша.)
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Ответ Полуэктов Пётр
Ну вот видите, вы уже используете понятие "уровень интеллекта" вместо слова "умный". Именно это я и имел в виду, говоря, что многие по разному трактуют это понятие. Уровень интеллекта всё это вряд ли изменит, а вот умнее стать можно.
Ну ок)
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Ответ Cuccittini Aveiro
Опыт это мудрость, навыки это приспособление, информация это просто информация. Уровень интеллекта все это не изменит)
Ну вот видите, вы уже используете понятие "уровень интеллекта" вместо слова "умный". Именно это я и имел в виду, говоря, что многие по разному трактуют это понятие.
Уровень интеллекта всё это вряд ли изменит, а вот умнее стать можно.
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Ответ Полуэктов Пётр
Нельзя стать умнее просто исключив из своей речи часть языка. Один тот факт, что Павел путает причину и следствие, уже указывает на то, что умнее он не стал. Можно еще утверждать, что став умнее человек реже использует мат (да и то спорно), но уж точно никак не наоборот.
Спорно что вобще можно стать умнее)
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Ответ Ебздрогыч
Между прочим, научный факт: матерная речь вырабатывает гормон счастья и позволяет справиться с болью
Поэтому посылайте друг друга почаще, товарищи!
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Юран тоже так говорил...
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врунишка
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Не становлюсь, а кажусь. Так правильнее будет.
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Паша стал подкаблучником, но может это и к лучшему. Стал сдержанее.
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Тебе так только кажется
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Стерильный Мамаев
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Не чуть-чуть не туда , а не в ту дверь. Сейчас так принято говорить
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Чистота, мудрость и ум публично сопровождали Павла всю карьеру
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