Хаманн о Флике в «Баварии»: «Все его успехи были во время пандемии, не надо забывать об этом. Мы видели, что произошло на ЧМ. У меня большие опасения»
Дитмар Хаманн настороженно относится к возможному возвращению Ханс-Дитер Флика.
Ранее стало известно, что 59-летний специалист может вновь возглавить «Баварию».
«Ханси проделал сенсационную работу, когда пришел в прошлый раз. Киммих в центре, Алаба в центре. Но все успехи были достигнуты во время пандемии коронавируса. Не надо забывать об этом.
Сможет ли он добиться этого снова? Мы все видели, что произошло на чемпионате мира. У меня большие опасения», – сказал бывший полузащитник «Баварии».
Напомним, во главе «Баварии» Флик выиграл требл в сезоне-2019/20. Сборная Германии под его руководством не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2022.
А что, тогда в какой-то другой футбол играли?
Вылет в полуфинале ЛЧ, вылет из кубка во втором раунде, 72 очка в чемпионате (1 игра в запасе).
Второй сезон Флика, на которого разве что не молятся:
Вылет в четвертьфинале ЛЧ, вылет из кубка во втором раунде, 78 очков в чемпионате.
ЧМ в декабре - нет времени для подготовки.
Вот только в обоих случаях все топ-команды в равных условиях.