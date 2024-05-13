Хаманн о Флике в «Баварии»: «Все его успехи были во время пандемии, не надо забывать об этом. Мы видели, что произошло на ЧМ. У меня большие опасения»

Дитмар Хаманн настороженно относится к возможному возвращению Ханс-Дитер Флика.

Ранее стало известно, что 59-летний специалист может вновь возглавить «Баварию».

« проделал сенсационную работу, когда пришел в прошлый раз. Киммих в центре, Алаба в центре. Но все успехи были достигнуты во время пандемии коронавируса. Не надо забывать об этом.

Сможет ли он добиться этого снова? Мы все видели, что произошло на чемпионате мира. У меня большие опасения», – сказал бывший полузащитник «Баварии».

Напомним, во главе «Баварии» Флик выиграл требл в сезоне-2019/20. Сборная Германии под его руководством не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2022.