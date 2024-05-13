Хаманн о Флике в «Баварии»: «Все его успехи были во время пандемии, не надо забывать об этом. Мы видели, что произошло на ЧМ. У меня большие опасения»

Теги Бавария Дитмар Хаманн бундеслига Германия Ханс-Дитер Флик Футбол

Дитмар Хаманн настороженно относится к возможному возвращению Ханс-Дитер Флика.

Ранее стало известно, что 59-летний специалист может вновь возглавить «Баварию». 

«Ханси проделал сенсационную работу, когда пришел в прошлый раз. Киммих в центре, Алаба в центре. Но все успехи были достигнуты во время пандемии коронавируса. Не надо забывать об этом. 

Сможет ли он добиться этого снова? Мы все видели, что произошло на чемпионате мира. У меня большие опасения», – сказал бывший полузащитник «Баварии». 

Напомним, во главе «Баварии» Флик выиграл требл в сезоне-2019/20. Сборная Германии под его руководством не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2022. 

42 комментария
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"все успехи были достигнуты во время пандемии коронавируса"

А что, тогда в какой-то другой футбол играли?
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+31
Флик взял Баварию ещё осенью 19го и за пару месяцев сделал её лучшей в Европе по игре, это было ещё до ковидных ограничений в марте, не надо тут натягивать сову
+29
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+28
Ответ Aleksey Yashin
"все успехи были достигнуты во время пандемии коронавируса" А что, тогда в какой-то другой футбол играли?
ну тогда формат ЛЧ же поменяли из-за ковида. Тогда и ПСЖ повезло пройти в финал
+25
-2
+23
Ответ Tun
Флик взял Баварию ещё осенью 19го и за пару месяцев сделал её лучшей в Европе по игре, это было ещё до ковидных ограничений в марте, не надо тут натягивать сову
Диди Хаманн частенько под Мостового косит)
+12
0
+12
Ответ Aleksey Yashin
"все успехи были достигнуты во время пандемии коронавируса" А что, тогда в какой-то другой футбол играли?
Нет, всего лишь заложенная до сезона физподготовка из-за перерывов пошла к чертям и команды были сильно разбалансированы по этому показателю, плюс формат ЛЧ изменили. Да, самый обыкновенный сезон был, ноль отличий.
+13
-2
+11
а что произошло на чм? германия была там впорядке в плане игры , там все вопросы к игрокам которые запороли массу моментов , аргентина которая стала чемпионом тогда тоже первый матч проиграла аравии которая слабее японии намного , и аргентина выползла из группы потому что группа была легче чем у германии, германия тоже вышла бы на пик формы в плейооф . не забываем что чм был нестандартный не было времни для подготовки, посреди сезона начался , плюс политики немецкие забили игрокам головы лгбт акциями итд что тоже повлияло
+9
-2
+7
Флик взял команду четвертой в ноябре а уже 2 февраля шел на первом месте с лучшей игрой в Европе. Но ты 🤡 жги.
+6
-1
+5
Ответ Aleksey Yashin
"все успехи были достигнуты во время пандемии коронавируса" А что, тогда в какой-то другой футбол играли?
Абсолютно верно) Да и второй сезон команда играла норм,но в решающих матчах травмы и невезение сыграли огромную роль в том же вылете от псж
+7
-2
+5
Ответ Aleksey Yashin
"все успехи были достигнуты во время пандемии коронавируса" А что, тогда в какой-то другой футбол играли?
Например в лч не было ответных матчей
+6
-1
+5
Ответ Меган Лайф
Что же случилось после ковтда, что бавария от мёртвого псж улетела?
Пересмотри матчи. Бавария и по игре, и по стате была лучше в обоих встречах. ПСЖ повезло пройти дальше за счёт голов на чужом поле.
+4
-1
+3
Ответ Фрэнк Канистра
у Киммиха что то много конфликтов: с Тухелем конфликтует, с Фликом конфликтует... А самого Винисиус отвозил как школьника в ответном полуфинале. Он токсичный что ли?
Ну а кого Винисиус не возил в этом сезоне ?)
+3
-1
+2
В любом случае это походу самая лучшая кандидатура из все кого анонсируют
+2
0
+2
Ответ Меган Лайф
Что же случилось после ковтда, что бавария от мёртвого псж улетела?
Травмы ключевых игроков ( не было Левандовски и тд). Плюс перерыв между сезонами был меньше месяца
+2
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+2
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Ливерпуль до марта уже имел огромнейший отрыв от преследователей - около 20 очков преимущества, у них в 27 матчах вроде была только одна ничья и первое поражение в конце февраля случилось, о каком ковиде речь, они до локдауна на 99,9% гарантировали чемпионство, проходясь катком по всей АПЛ и ставя рекорды один за одним, так даже Гвардиола со своим Сити не доминировал, как Ливерпуль в 2/3 того сезона. Это уже летом они чуток расслабились после оформления титула, а так уверенно шли на рекорд топ-лиг по очкам, который с 2014 года держит Юве - 102 очка. Казалось что тот Ливерпуль минимум 105 наберёт, настолько они были сильны. Бавария так же ещё до ковида катком прошлась по группе ЛЧ, взяв 18 из 18 очков, и в Германии всех выносили - до локдауна это уже был главный фаворит ЛЧ, в плей-офф были вынесены все с разгромами, и той же Барсе повезло, что был только один матч, иначе бы одними 2:8 они бы не ограничились. Бавария абсолютно заслуженный победитель той ЛЧ, ни в одном матче они не дали усомниться в себе, победив абсолютно во всех матчах турнира, и в большинстве из них за явным преимуществом. Немцы были на голову сильнее всех своих соперников. Тут больше вопросы к проходу ПСЖ в финал, ибо с Аталантой просто отскочили, а будь там две игры, кто знает чем бы кончилось.
+2
0
+2
Ответ <Inter>
ну тогда формат ЛЧ же поменяли из-за ковида. Тогда и ПСЖ повезло пройти в финал
Так бы наша Барса отыгралась с 2:8💪🏻
+4
-3
+1
Ответ gusilebedi
Ну как минимум он плохо выступил со сборной , где один из лидеров был Киммих и много слухов было о том, что между ними конфликт . И сейчас опять придётся работать вместе . Но вариантов будто особо уже не остаётся у Баварии
у Киммиха что то много конфликтов: с Тухелем конфликтует, с Фликом конфликтует... А самого Винисиус отвозил как школьника в ответном полуфинале. Он токсичный что ли?
+3
-2
+1
Не знал что пандемии дает какое-то преимущество рдной из команд , коронавирус скорее даже усложняет дело а не облегчает.
+1
0
+1
Ответ Aleksey Yashin
"все успехи были достигнуты во время пандемии коронавируса" А что, тогда в какой-то другой футбол играли?
Видимо Флик первым придумал, как играть футбольным мячом в форме короновируса. Иначе
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Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
а для Баварии и Ливера не было ковидных локдаунов, ограничений ? для всех тогда были тяжёлые времена
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вы забыли, что все играли мячами для регби?
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Сезон Тухеля, которого критиковали примерно все:
Вылет в полуфинале ЛЧ, вылет из кубка во втором раунде, 72 очка в чемпионате (1 игра в запасе).

Второй сезон Флика, на которого разве что не молятся:
Вылет в четвертьфинале ЛЧ, вылет из кубка во втором раунде, 78 очков в чемпионате.
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Ответ Tun
Флик взял Баварию ещё осенью 19го и за пару месяцев сделал её лучшей в Европе по игре, это было ещё до ковидных ограничений в марте, не надо тут натягивать сову
Что же случилось после ковтда, что бавария от мёртвого псж улетела?
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Бавария Флика 20 года была просто настолько мощной эффективной машиной, именно при нем мне понравилось как играет Лева в 20 и 21 году,
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Ответ Tun
Флик взял Баварию ещё осенью 19го и за пару месяцев сделал её лучшей в Европе по игре, это было ещё до ковидных ограничений в марте, не надо тут натягивать сову
Да какой лучшей? Он не тренер, он это доказал, наладил атмосферу в определённый момент, не более.
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Ответ Alex Gleb
Травмы ключевых игроков ( не было Левандовски и тд). Плюс перерыв между сезонами был меньше месяца
Почему нагель без левы раскатал псж как детей?
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Ответ MBayern7
Пересмотри матчи. Бавария и по игре, и по стате была лучше в обоих встречах. ПСЖ повезло пройти дальше за счёт голов на чужом поле.
У нагеля против псж почему-то ноль пропущенных на обоих полях. Это с зоммером, шупо мотингом и Телем. А тут "лучшая команда мира" сливает середняку.
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очередной немецкий Мостовой!! 🤡
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Ну как минимум он плохо выступил со сборной , где один из лидеров был Киммих и много слухов было о том, что между ними конфликт . И сейчас опять придётся работать вместе . Но вариантов будто особо уже не остаётся у Баварии
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Ответ gusilebedi
Ну а кого Винисиус не возил в этом сезоне ?)
У Уокера в кармане сидел смирно.
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Ответ j30
а что произошло на чм? германия была там впорядке в плане игры , там все вопросы к игрокам которые запороли массу моментов , аргентина которая стала чемпионом тогда тоже первый матч проиграла аравии которая слабее японии намного , и аргентина выползла из группы потому что группа была легче чем у германии, германия тоже вышла бы на пик формы в плейооф . не забываем что чм был нестандартный не было времни для подготовки, посреди сезона начался , плюс политики немецкие забили игрокам головы лгбт акциями итд что тоже повлияло
ЧМ в июне - все уставшие после тяжёлого сезона.
ЧМ в декабре - нет времени для подготовки.

Вот только в обоих случаях все топ-команды в равных условиях.
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