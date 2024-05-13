Павел Мамаев: «Хотел бы, чтобы чемпионом стал «Краснодар». Любой человек в России согласится, что Галицкий заслужил»
Павел Мамаев хочет, чтобы чемпионом Мир РПЛ стал «Краснодар».
После 28 туров «быки» занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Динамо» на 3 очка.
«Стараюсь смотреть РПЛ, пусть и не всегда получается. Золотая гонка – класс. Недавно думал, что впервые за долгое время у нас три команды имеют шансы на чемпионство. Мой прогноз – непредсказуемо. Если бы все было предсказуемо, было бы неинтересно.
Хотел бы, чтобы чемпионом стал «Краснодар». Я в этой команде провел 5,5 лет, хочется, чтобы Сергей Николаевич Галицкий стал чемпионом. Это тот человек, который со всех сторон этого заслуживает.
Глядя на его подход, внимание к российскому футболу, что он делает для города, региона – любой человек в России согласится, что Галицкий заслужил чемпионство», – сказал бывший полузащитник «Краснодара».
Почему «Динамо» заслуживает чемпионства больше, чем «Зенит» и «Краснодар»
Нет, самодур не заслужил, по крайней мере в этом сезоне точно, хотя в целом человек хороший
Галицкий заслужил всю жизнь быть нольтрофеичем
Главное, чтобы они динамикам в последнем туре не навредили, могут ведь.
с учетом того как Зенит играет в последнее время и вообще с Ахматом, слабо верится что быки в последнем туре что то уже смогут испортить Динамо
Мне кажется Краснодар - это будет российский Тоттенхэм
А калицкого вместе с никогдаром можно послать подальше
-------------------------------
Да это тоже вопрос дискуссионный. В реальности мы можем много не знать о Галицком.
В силу возраста и достаточно широкого круга общения, лично знаю несколько весьма богатых по меркам нашего Новосибирска людей. Знаю с чего они начинали, с кем начинали и какой движ имел место быть в их жизни. Если вкратце: они ни разу не святые люди (и я не про мелочь вроде ухода от налогов и.т.д).
Да, они некоторые из них делали общественно хорошие дела и поступки. За это их можно похвалить. Да, они помогали другим людям безвозмездно (и это не их родственники). Но и тёмные дела за ними водятся.
А тут Галицкий, человек из той эпохи когда был серьёзный криминальный движ, тем более на таком уровне куда залез Галицкий.
Да, он сделал для города немало хорошего. Но так это была скорее всего его личная отдушина, как и почти у любого человека.
Делают ли хорошими людей хорошие поступки при наличии очевидно очень плохих, где судьбы других людей ломались? Да нет, наверное.
Тут скорее подойдёт формулировка: они не самые плохие люди. Но хорошие точно нет.