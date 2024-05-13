Павел Мамаев: «Хотел бы, чтобы чемпионом стал «Краснодар». Любой человек в России согласится, что Галицкий заслужил» 

Теги премьер-лига Россия Павел Мамаев Краснодар Сергей Галицкий Чемпионат.com Футбол

Павел Мамаев хочет, чтобы чемпионом Мир РПЛ стал «Краснодар».

После 28 туров «быки» занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Динамо» на 3 очка.

«Стараюсь смотреть РПЛ, пусть и не всегда получается. Золотая гонка – класс. Недавно думал, что впервые за долгое время у нас три команды имеют шансы на чемпионство. Мой прогноз – непредсказуемо. Если бы все было предсказуемо, было бы неинтересно.

Хотел бы, чтобы чемпионом стал «Краснодар». Я в этой команде провел 5,5 лет, хочется, чтобы Сергей Николаевич Галицкий стал чемпионом. Это тот человек, который со всех сторон этого заслуживает. 

Глядя на его подход, внимание к российскому футболу, что он делает для города, региона – любой человек в России согласится, что Галицкий заслужил чемпионство», – сказал бывший полузащитник «Краснодара».

Почему «Динамо» заслуживает чемпионства больше, чем «Зенит» и «Краснодар»

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56 комментариев
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Галицкий главный виновник того, что Краснодар при нем никогда не станет чемпионом. Он как строгий отец, который против всех женихов дочери.
+80
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+75
После мутной истории с Ивичем, уже и не хочется чтобы быки были чемпионами. Динамики больше заслужили.
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Галицкому конечно респект за всё, что он делает для клуба и города. Только вот лузерами Краснодар, от этого меньше не становятся.
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Галицкий заслужил остаться бестрофейником из-за позорного решения по Ивичу.
+27
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Заслужил, поставив амёбу Мусаева вместо Ивича, чтобы самому диктовать состав ?
Нет, самодур не заслужил, по крайней мере в этом сезоне точно, хотя в целом человек хороший
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Не соглашусь.
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не заслужил, позорно вернув Мусаева....
+11
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+10
Галицкий не заслужил, так как он самодур
Галицкий заслужил всю жизнь быть нольтрофеичем
+10
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Если «человек заслуживает», так и дайте ему орден какой-нибудь. При чём тут футбольные соревнования.
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К сожалению Галицкий ски виноват, все разборки с ТШ нужно было отложить до окончания чемпионата. Жаль, за Краснодар в этом сезоне болела почти вся страна.
Главное, чтобы они динамикам в последнем туре не навредили, могут ведь.
+7
-1
+6
Ответ Burel
Заслужил, поставив амёбу Мусаева вместо Ивича, чтобы самому диктовать состав ? Нет, самодур не заслужил, по крайней мере в этом сезоне точно, хотя в целом человек хороший
дело даже не в "заслужил", а в том, что назначение Мусаева это самострел себе в ногу. В такой то турнирной ситуации
+4
0
+4
Такое впечатление, что сам Галицкий не хочет, чтобы его команда стала чемпионом. После некоторых неудач зачем-то уволил Ивича, хорошего тренера и поставил своего ставленника, который по всей видимости не может найти общего языка с легионерами.
+3
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+2
Ответ ltkmaby
К сожалению Галицкий ски виноват, все разборки с ТШ нужно было отложить до окончания чемпионата. Жаль, за Краснодар в этом сезоне болела почти вся страна. Главное, чтобы они динамикам в последнем туре не навредили, могут ведь.
если ДМ обыграют Крылья, в матче с быками им достаточно ничьей.
с учетом того как Зенит играет в последнее время и вообще с Ахматом, слабо верится что быки в последнем туре что то уже смогут испортить Динамо
+3
-1
+2
Галицкий создал клуб со всей инфраструктурой. Академия за столь короткий срок готовит хороших футболистов, которые играют в клубах премьер лиги и за рубежом. А парк это только украшение города, ну и для клуба, стадиона. Он весь отдается футболу. Что-то не всегда получается. У всех людей разные мнения. Вот только для него, мне кажется, не нужна победа любой ценой. Еще на ранних стадиях развития клуба он говорил, что мог набрать звездных футболистов и завоевать медали. Но это не стало бы лучше для академии и клуба. Поэтому как получится - так и будет.
+4
-2
+2
С чего бы это, я должен соглашаться ?) По мне что Миллер, что Гинер, что Ротенберг, что Абрамович, что Галицкий одного поля и что они себе выбирают в игрушки, мне не интересно. И Краснодар сейчас практически копия Зенита, бабло и 2 - 3 не лега в составе.
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Я бы не недооценивал менеджерское везение Галицкого) возможно, он принял дурацкое решение, но раз остальные сыпятся, ему может хватить в последнем туре обыграть «Динамо».
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Галицкий не умеет признавать свои ошибки и быстро их исправлять. Превратил быков в ослов...
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Заслужил тот кто победил. А Галицкий пока проигрывает трофей, который просто шел к ним в руки.
Мне кажется Краснодар - это будет российский Тоттенхэм
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Галицкий: "Если выиграю чемпионат, как потом жить без мечты")
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Откуда Мамаеву понимает,что хочет любой человек в России?
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Галицкий заслужил, а «Краснодар» - нет
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Абсолютно не заслуживают . Чемпионство заслуживают те кто за него борется, а не сливается при каждом удобном случае
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Ответ lehanovded
Заслужил тот кто победил. А Галицкий пока проигрывает трофей, который просто шел к ним в руки. Мне кажется Краснодар - это будет российский Тоттенхэм
По-моему, так уже.
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Ответ Вадим Сидоров
Вот только Краснадар не хочет) Когда нужно одерживать победы они 3 игры подряд не забивают.
Больше походе на то, что специально расчищают дорогу Динамо. А по какаим причинам, хз. Так же в этом году в КХЛ хоккейному Динамо обеспечивали победу в регуляике. Очень похоже на звонки "сверху". И синхронно и Зенит и Краснодаи начали сливать. Это ж неспроста. Ну, по крайней мере у меня такое мнение
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Ответ Owen_the_Simple
На спортсе, похоже, одни родственники Ивича сидят.
Нет. Просто люди понимают что Ивич прав в данной ситуации и он заслуживает уважения.
А калицкого вместе с никогдаром можно послать подальше
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Ответ Burel
Заслужил, поставив амёбу Мусаева вместо Ивича, чтобы самому диктовать состав ? Нет, самодур не заслужил, по крайней мере в этом сезоне точно, хотя в целом человек хороший
Нет, самодур не заслужил, по крайней мере в этом сезоне точно, хотя в целом человек хороший
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Да это тоже вопрос дискуссионный. В реальности мы можем много не знать о Галицком.
В силу возраста и достаточно широкого круга общения, лично знаю несколько весьма богатых по меркам нашего Новосибирска людей. Знаю с чего они начинали, с кем начинали и какой движ имел место быть в их жизни. Если вкратце: они ни разу не святые люди (и я не про мелочь вроде ухода от налогов и.т.д).
Да, они некоторые из них делали общественно хорошие дела и поступки. За это их можно похвалить. Да, они помогали другим людям безвозмездно (и это не их родственники). Но и тёмные дела за ними водятся.
А тут Галицкий, человек из той эпохи когда был серьёзный криминальный движ, тем более на таком уровне куда залез Галицкий.
Да, он сделал для города немало хорошего. Но так это была скорее всего его личная отдушина, как и почти у любого человека.
Делают ли хорошими людей хорошие поступки при наличии очевидно очень плохих, где судьбы других людей ломались? Да нет, наверное.
Тут скорее подойдёт формулировка: они не самые плохие люди. Но хорошие точно нет.
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Павел, бесспорно ты прав на счёт Галицкого. Но не в этом году. По закону футбольной справедливости (если он есть), пусть будет Динамо.
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Ответ Viktor Lukash
Галицкий создал клуб со всей инфраструктурой. Академия за столь короткий срок готовит хороших футболистов, которые играют в клубах премьер лиги и за рубежом. А парк это только украшение города, ну и для клуба, стадиона. Он весь отдается футболу. Что-то не всегда получается. У всех людей разные мнения. Вот только для него, мне кажется, не нужна победа любой ценой. Еще на ранних стадиях развития клуба он говорил, что мог набрать звездных футболистов и завоевать медали. Но это не стало бы лучше для академии и клуба. Поэтому как получится - так и будет.
Как поможет академии то что никогдар постоянно сливает трофеи и отсасывают в решающих играх?
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Галицкий заслужил добрых слов, это да . Но зачем поменял «коня на переправе» ? С ним можно было прискакать к золоту. Сейчас сильно сомнительно…Хотя этот чем-т приносит столько сюрпризов ) …
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Ответ Доктор Верховцев
Если «человек заслуживает», так и дайте ему орден какой-нибудь. При чём тут футбольные соревнования.
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