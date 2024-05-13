Павел Мамаев: «Хотел бы, чтобы чемпионом стал «Краснодар». Любой человек в России согласится, что Галицкий заслужил» 

Павел Мамаев хочет, чтобы чемпионом Мир РПЛ стал «Краснодар».

После 28 туров «быки» занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Динамо» на 3 очка.

«Стараюсь смотреть , пусть и не всегда получается. Золотая гонка – класс. Недавно думал, что впервые за долгое время у нас три команды имеют шансы на чемпионство. Мой прогноз – непредсказуемо. Если бы все было предсказуемо, было бы неинтересно.

Хотел бы, чтобы чемпионом стал «Краснодар». Я в этой команде провел 5,5 лет, хочется, чтобы Сергей Николаевич Галицкий стал чемпионом. Это тот человек, который со всех сторон этого заслуживает.

Глядя на его подход, внимание к российскому футболу, что он делает для города, региона – любой человек в России согласится, что Галицкий заслужил чемпионство», – сказал бывший полузащитник « ».

Почему «Динамо» заслуживает чемпионства больше, чем «Зенит» и «Краснодар»