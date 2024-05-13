Галямин о Семаке: «Один из немногих тренеров, кто умеет работать с миллионерами. Это нужно доказывать из года в год, и бывают осечки» 

Дмитрий Галямин высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

– Следующий сезон станет проверкой для Семака как тренера? Ведь ему нужно будет мотивировать бразильцев, которые в весенней части нынешнего чемпионата выглядят не столь яркими.

– Я согласен. Но Семак – это один из немногих тренеров в российском футболе, который умеет работать с миллионерами. Это он доказал на протяжении пяти последних лет.

Конечно, это нужно доказывать из года в год, и бывают осечки, но это человек, который действительно умеет работать как тренер. И у него действительно есть такое хорошее качество, как умение работать с людьми, которые в молодом возрасте заработали и зарабатывают большие деньги. Это ведь очень сложно, но он это умеет, – сказал экс-игрок сборной России.

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