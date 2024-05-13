Галямин о Семаке: «Один из немногих тренеров, кто умеет работать с миллионерами. Это нужно доказывать из года в год, и бывают осечки» 

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Дмитрий Галямин Футбол

Дмитрий Галямин высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

– Следующий сезон станет проверкой для Семака как тренера? Ведь ему нужно будет мотивировать бразильцев, которые в весенней части нынешнего чемпионата выглядят не столь яркими.

– Я согласен. Но Семак – это один из немногих тренеров в российском футболе, который умеет работать с миллионерами. Это он доказал на протяжении пяти последних лет. 

Конечно, это нужно доказывать из года в год, и бывают осечки, но это человек, который действительно умеет работать как тренер. И у него действительно есть такое хорошее качество, как умение работать с людьми, которые в молодом возрасте заработали и зарабатывают большие деньги. Это ведь очень сложно, но он это умеет, – сказал экс-игрок сборной России.

12 хаотичных мыслей о гонке в РПЛ (Что. Вообще. Творится!)

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
омг, неужели нашелся хоть один умный человек, который понимает что общение и управление целым коллективом чсв миллионеров - это реальный скилл, который не каждый может вывезти) и формула "во главе этого Зенита хоть Гамулу/Юрана/Талалаева/мою бабушку поставь и он сделает Зенит чемпионом" не работает))
+8
-3
+5
Ответ La Crosse Bobcats
омг, неужели нашелся хоть один умный человек, который понимает что общение и управление целым коллективом чсв миллионеров - это реальный скилл, который не каждый может вывезти) и формула "во главе этого Зенита хоть Гамулу/Юрана/Талалаева/мою бабушку поставь и он сделает Зенит чемпионом" не работает))
Самое простое - выиграл/получил призовые, нет/нет, сиди отдыхай на лавке ) Правда боюсь, на такие контракты, никто не пойдет )
+1
0
+1
как давно они стали миллионерами? кем они были до приезда в газпром?
+1
-1
0
Как в " Операции Ы, и других приключениях Шурика" М.Пуговкин( прораб) мотивировал А.Смирнова( тунеядец)-" Сделал дело, гуляй смело-раз, без труда не выловишь рыбку из пруда-два, работа не волк, в лес, ой,ой нет, это не то" -" Ну давай рассказывай, как космические корабли бороздят большой театр".(С)
+1
-1
0
Мою бабушку поставь, и в РПЛ она справится, не хуже семака. Правда, в Европе в гостях точно выиграла бы хотя бы один матч из 17
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий