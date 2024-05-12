Деограсия о 0:2 с «Локо»: «Оборона «Оренбурга» отработала хорошо. Первый мяч – вопрос концентрации. Потом мы раскрылись, и у соперника появились моменты»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Давид Деограсия Футбол

Давид Деограсия высказался о поражении от «Локомотива».

«Оренбург» на своем поле уступил железнодорожникам (0:2) в 28‑м туре Мир РПЛ.

– Игру мы начали не очень хорошо, пропустили довольно быстрый гол. После этого наша команда смогла правильно отреагировать, создавали моменты, атаковали. Но после второго мяча нам было тяжелее включиться в игру.

Нам пришлось менять структуру, выпустили второго нападающего, чтобы быстрее доходить до ворот соперника. Это привело к новым моментам, которые, к сожалению, не смогли реализовать. Надеюсь, реализация с «Уралом» будет лучше.

Целый ряд грубых ошибок вашей обороны. С чем это связано?

– Что касается первого мяча, то тут вопрос концентрации, это действительно ошибка. Но во второй части матча структура игры в обороне была хорошая, команда отреагировала правильно. Но давайте отдадим должное сопернику: «Локомотив» – хорошая команда.

Считаю, что наша оборона отработала хорошо. Просто мы стали играть в более открытый футбол, и в результате у соперника появились моменты, а мы получили второй мяч, – сказал главный тренер «Оренбурга».

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1 комментарий
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У 4 команд теперь по 29 очков , вот же РПЛ 😂
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