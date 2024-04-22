10 полицейских пострадали в драке с фанатами «Салернитаны» перед матчем с «Фиорентиной»
Фанаты «Салернитаны» подрались с полицейскими перед матчем с «Фиорентиной».
В 33-м туре Серии А «Салернитана» уступила «Фиорентине» со счетом 0:2.
Как сообщает Sky Sport Italia, до начала матча группа фанатов «Салернитаны» вступила в драку с полицией, пытавшейся предотвратить столкновения с болельщиками «Фиорентины» возле стадиона «Ареки».
Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, чтобы разогнать нарушителей.
Сообщается, что в результате инцидента пострадали 10 полицейских, трое из которых были госпитализированы.
При этом сама полиция давно покинула чашу стадиона, да и за её пределами обладает таким количеством технических средств, что в городах типа Москва и Питер нарушителя порядка даже могут и не пытаться задержать, зачем риски, провоцировать толпу, когда потом его спокойненько на следующий день этак в 6 утра примут прямо в кровати дома, ну или на коврике в прихожей, да ещё и «проучат».
Уже больше 10 лет поход на футбол в России на новые арены был не менее «опасен», чем поход в торговый центр или поездка в аэропорт…и «фануйдя» совсем была не для этого придумана, а для с одной стороны разобщения фанатских сообществ на фоне бойкота (ну так, на всякий пожарный случай), а с другой стороны конечно же освоить бюджеты на внедрении этой дряни! (ЧМ 2018 в расчёт не берём, потому что там благодаря фанайди тысячи иностранцев смогли легко получить визу в РФ и приехать на тот замечательный праздник!)