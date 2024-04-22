10 полицейских пострадали в драке с фанатами «Салернитаны» перед матчем с «Фиорентиной»

Теги Фиорентина серия А Италия происшествия болельщики Салернитана Ареки Футбол

Фанаты «Салернитаны» подрались с полицейскими перед матчем с «Фиорентиной».

В 33-м туре Серии А «Салернитана» уступила «Фиорентине» со счетом 0:2.

Как сообщает Sky Sport Italia, до начала матча группа фанатов «Салернитаны» вступила в драку с полицией, пытавшейся предотвратить столкновения с болельщиками «Фиорентины» возле стадиона «Ареки».

Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, чтобы разогнать нарушителей.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали 10 полицейских, трое из которых были госпитализированы.

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4 комментария
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У нас теперь за такое шьют статью 318 УК - применение насилия в отношении представителя власти - до пяти лет. А если выяснится, что насилие было опасно для здоровья полицейского - до десяти. В "лихие девяностые" и в первой половине нулевых за драку с тогда ещё милицией, ты мог максимум попасть до утра в обезьянник. Правда и товарищи милиционеры тогда не стеснялись и могли "преподать тебе урок", после чего ты несколько дней отлёживался.
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Фанаты салернитано подрались с фанатами динамо
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Ответ Pertinax Gandi
У нас теперь за такое шьют статью 318 УК - применение насилия в отношении представителя власти - до пяти лет. А если выяснится, что насилие было опасно для здоровья полицейского - до десяти. В "лихие девяностые" и в первой половине нулевых за драку с тогда ещё милицией, ты мог максимум попасть до утра в обезьянник. Правда и товарищи милиционеры тогда не стеснялись и могли "преподать тебе урок", после чего ты несколько дней отлёживался.
Да, теперь никому ничего не прощают, и даже извинения на камеру никому ещё особо не помогли! Да и «отлёживаться», если что, домой никто не отпустит. В лучшем случае 14 суток административного, или же до суда в сизо.
При этом сама полиция давно покинула чашу стадиона, да и за её пределами обладает таким количеством технических средств, что в городах типа Москва и Питер нарушителя порядка даже могут и не пытаться задержать, зачем риски, провоцировать толпу, когда потом его спокойненько на следующий день этак в 6 утра примут прямо в кровати дома, ну или на коврике в прихожей, да ещё и «проучат».
Уже больше 10 лет поход на футбол в России на новые арены был не менее «опасен», чем поход в торговый центр или поездка в аэропорт…и «фануйдя» совсем была не для этого придумана, а для с одной стороны разобщения фанатских сообществ на фоне бойкота (ну так, на всякий пожарный случай), а с другой стороны конечно же освоить бюджеты на внедрении этой дряни! (ЧМ 2018 в расчёт не берём, потому что там благодаря фанайди тысячи иностранцев смогли легко получить визу в РФ и приехать на тот замечательный праздник!)
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