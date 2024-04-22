10 полицейских пострадали в драке с фанатами «Салернитаны» перед матчем с «Фиорентиной»

Фанаты «Салернитаны» подрались с полицейскими перед матчем с «Фиорентиной».

В 33-м туре Серии А « » уступила «Фиорентине» со счетом 0:2.

Как сообщает Sky Sport Italia, до начала матча группа фанатов «Салернитаны» вступила в драку с полицией, пытавшейся предотвратить столкновения с болельщиками «Фиорентины» возле стадиона «Ареки».

Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, чтобы разогнать нарушителей.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали 10 полицейских, трое из которых были госпитализированы.