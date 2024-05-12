Мартино о том, что Месси пришлось покинуть поле на 2 минуты из-за оказания медпомощи: «На Лео сфолили – это желтая. Наказали команду, против которой нарушили правила»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Монреаль Импэкт Интер Майами правила Футбол

Тренер «Интер Майами» Херардо Мартино выразил недовольство новыми правилами МЛС.

На 40-й минуте матча с «Монреаль Импэкт» (3:2) против Лионеля Месси сфолил защитник, после чего аргентинец упал и схватился за колено. Медики выбежали на поле, чтобы оказать форварду помощь, в то время как игрок «Монреаля» не получил желтую карточку за нарушение правил.

Согласно новым правилам МЛС, «если судья останавливает игру из-за возможной травмы игрока и тот не встает с газона более 15 секунд, а медицинский штаб появляется на поле, то судья может потребовать, чтобы игрок покинул поле на 2 минуты». Месси пришлось покинуть поле при счете 0:2 в момент, когда «Интер Майами» получил право на штрафной удар с опасной позиции.

«В данном случае на Лео явно сфолили. За это должны были дать желтую карточку, и тогда Месси не пришлось бы покидать поле на 2 минуты. Насколько я понимаю, команда, против которой совершили нарушение, была наказана.

С этими нововведениями в правилах некоторые ситуации необходимо пересмотреть. Нарушение было явным и заслуживало желтой карточки, но в конечном счете именно мы потеряли Лео на две минуты», – сказал Мартино.

Месси впервые в сезоне не забил и не отдал. Его злят новые правила МЛС – не дали пробить штрафной

5 комментариев
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Я вообще не понял почему судья не показал жёлтую карточку после этого нарушения на Лео Месси!
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