Мартино о том, что Месси пришлось покинуть поле на 2 минуты из-за оказания медпомощи: «На Лео сфолили – это желтая. Наказали команду, против которой нарушили правила»
Тренер «Интер Майами» Херардо Мартино выразил недовольство новыми правилами МЛС.
На 40-й минуте матча с «Монреаль Импэкт» (3:2) против Лионеля Месси сфолил защитник, после чего аргентинец упал и схватился за колено. Медики выбежали на поле, чтобы оказать форварду помощь, в то время как игрок «Монреаля» не получил желтую карточку за нарушение правил.
Согласно новым правилам МЛС, «если судья останавливает игру из-за возможной травмы игрока и тот не встает с газона более 15 секунд, а медицинский штаб появляется на поле, то судья может потребовать, чтобы игрок покинул поле на 2 минуты». Месси пришлось покинуть поле при счете 0:2 в момент, когда «Интер Майами» получил право на штрафной удар с опасной позиции.
«В данном случае на Лео явно сфолили. За это должны были дать желтую карточку, и тогда Месси не пришлось бы покидать поле на 2 минуты. Насколько я понимаю, команда, против которой совершили нарушение, была наказана.
С этими нововведениями в правилах некоторые ситуации необходимо пересмотреть. Нарушение было явным и заслуживало желтой карточки, но в конечном счете именно мы потеряли Лео на две минуты», – сказал Мартино.
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