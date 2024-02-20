2-й дивизион Германии впервые обогнал Бундеслигу по посещаемости. На матчах 22-го тура было 284 643 зрителя

Вторая Бундеслига впервые обошла высший дивизион по посещаемости.

Как сообщает Kicker, матчи 22-го тура второго немецкого дивизиона посетили в общей сложности 284 643 зрителя. Наибольшее количество болельщиков на стадионе собрал матч « » и « » (1:0) – 60 542 зрителя.

В прошедшем туре Бундеслиги аналогичный показатель составил 261 099 зрителей. Наибольшая посещаемость была зафиксирована на матче « » и « » – 50 тысяч зрителей.

При этом средняя посещаемость матчей высшего дивизиона Германии составляет 39 068 зрителей, второго дивизиона – 28 358 зрителей.