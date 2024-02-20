2-й дивизион Германии впервые обогнал Бундеслигу по посещаемости. На матчах 22-го тура было 284 643 зрителя

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Вторая Бундеслига впервые обошла высший дивизион по посещаемости.

Как сообщает Kicker, матчи 22-го тура второго немецкого дивизиона посетили в общей сложности 284 643 зрителя. Наибольшее количество болельщиков на стадионе собрал матч «Шальке» и «Веэна» (1:0) – 60 542 зрителя.

В прошедшем туре Бундеслиги аналогичный показатель составил 261 099 зрителей. Наибольшая посещаемость была зафиксирована на матче «Кельна» и «Вердера» – 50 тысяч зрителей.

При этом средняя посещаемость матчей высшего дивизиона Германии составляет 39 068 зрителей, второго дивизиона – 28 358 зрителей.

32 комментария
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Фантастика
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Вот в Германии действительно любят футбол. Респект. Вот это уровень.
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Ну, при сочетании разных факторов, подобное рано или поздно случилось бы.
Вторая Бундеслига - топ!
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Всё очень легко объяснить: просто они в своей Европе замерзают, вот и ходят на стадион. Лучше на стадионе попрыгать, чем дома мёрзнуть.
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Первая лига впервые обошла Премьер-лигу по посещаемости.

Как сообщает Спорт-Экспресс, матчи 22-го тура первого росссийского дивизиона посетили в общей сложности 284 643 зрителя. Наибольшее количество болельщиков на стадионе собрал матч «Сокола» и «Черноморца» (1:0) – 60 542 зрителя.

В прошедшем туре Премьер-лиги аналогичный показатель составил 261 099 зрителей. Наибольшая посещаемость была зафиксирована на матче «Балтики» и «Урала» – 50 тыс. зрителей.

При этом средняя посещаемость матчей высшего дивизиона России составляет 39 068 зрителей, второго дивизиона – 28 358 зрителей.
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Ответ panteraX
ФНЛ - слишком элитарная лига, порог вхождения в царство футбола дан не всем сравнил ещё БД2 с Ф мать его НЛ
Да погоди, я же дал ребятам 150 лет! За это время немцы подтянутся
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Ответ mbauer
Всё равно ФНЛ её обгонит! Когда-нибудь. Лет через 150. Но обгонит обязательно, это же лучшая лига мира
ФНЛ - слишком элитарная лига, порог вхождения в царство футбола дан не всем
сравнил ещё БД2 с Ф мать его НЛ
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Сейчас ещё Кёльн с Майнцем вылетят и бундеслиге не догнать будет)
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У нас в Казани когда играл Рубин в ФНЛ, посещаемость тоже было больше чем в РПЛ…
Из-за Фан уйди многие перестали ходить на матчи
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Там реально любят футбол. И не важно летит команда в пропасть или пробивается в Б1.
В Германии в Третьей лиге посещаемость в среднем 9 тысяч, а в РПЛ в среднем 10,500.
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
У нас для ФНЛ фан айди не нужен. Да и в солнечные дни я что-то не наблюдаю там матчей, где хотя бы 10 тысяч на стадионах собралось
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Ответ Ростовский
У нас до ввода фай айди, коронавируса и евробана полная Ростов Арена собиралась со всеми. Ходили семьями.
С билетами по 100 рублей

И никогда полной не была, кроме игры со Спартаком
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Не думаю, что дело в этом. У нас большая часть страны про футбол вспоминает на ЧМ. Это мы тут любим футбол до мозга костей. А так большая часть людей про футбол говорит во время Евро и ЧМ. К сожалению.
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Этому достижению, конечно, поспособствовало наличие во второй лиге Шальке с огромным стадионом и тот факт, что Дортмунд и Бавария играли прошлый тур на выезде
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Потомучто там ходят на своих, несмотря на статус соперника и имена в составе. У нас такое же во второй лиге. Ротор постоянно попадает в европейские топы посещаемости нижних лиг. Только жаль, что это ни коем образом не влияет на привлечение инвесторов. Есть большой современный стадион в классном месте, фан база, но клуб является только инструментом распила..Много городов у нас, в особенности на Юге, где потенциал по посещаемости очень велик.
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Вот она пивная медиа лига
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В Германии такая большая посещаемость потому что можно пить пиво на стадионах)))
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Ответ Dendun
У нас для ФНЛ фан айди не нужен. Да и в солнечные дни я что-то не наблюдаю там матчей, где хотя бы 10 тысяч на стадионах собралось
Секрет в том, что начиная с обеда субботы в Германии не работают всякие магазины и ТЦ и людям банально удобно на футбол пойти, ничего не отвлекает.
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Ответ Wiley Fox
С билетами по 100 рублей И никогда полной не была, кроме игры со Спартаком
Даже с Уфой 35 тысяч было. По сути гостевой сектор только незапронен. Билеты стоили в среднем по РПЛ и заканчивались задолго до матча.
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Ответ Dexter Morgan
Не думаю, что дело в этом. У нас большая часть страны про футбол вспоминает на ЧМ. Это мы тут любим футбол до мозга костей. А так большая часть людей про футбол говорит во время Евро и ЧМ. К сожалению.
Нет, интерес к футболу в стране только развивался до коронавируса и дальше всей жути, типо фан айди и санкций.
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Ответ Dendun
У нас для ФНЛ фан айди не нужен. Да и в солнечные дни я что-то не наблюдаю там матчей, где хотя бы 10 тысяч на стадионах собралось
Всё взаимосвязано. Если Германию отстранить от всех международных соревнований, ввести фан айди в Бундеслиги. То посещаемость упадёт и во второй Бундеслиги.
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Ответ Ростовский
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А разницы в атмосфере на трибунах не видно, где полно народу с женами, девушками и малыми детьми? (Как и в АПЛ, и в Ла Лиге.)
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Немцы конечно своеобразный народ
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Айнтрахт, Бавария, обе Боруссии, Штутгарт, все команды с самыми вместительными стадионами играли на выезде. А во второй многие, у кого стадионы за 50 тысяч или около того, сыграли дома, Шальке, Ганновер, Герта, Нюрнберг.
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Вот это называется - футбольная страна !
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Шальке нужно возвращать в вышку...
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Потому что в первой лиге есть такие команды как Хоффенхайм, Вольсфбург, Лейпциг, у которых изначально нет фан-базы.
А во второй прозябают Гамбург, Шальке, Герта и другие Traditionsvereine.
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Лучшая лига мира после ФНЛ и чемпиошипа)
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