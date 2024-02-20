2-й дивизион Германии впервые обогнал Бундеслигу по посещаемости. На матчах 22-го тура было 284 643 зрителя
Вторая Бундеслига впервые обошла высший дивизион по посещаемости.
Как сообщает Kicker, матчи 22-го тура второго немецкого дивизиона посетили в общей сложности 284 643 зрителя. Наибольшее количество болельщиков на стадионе собрал матч «Шальке» и «Веэна» (1:0) – 60 542 зрителя.
В прошедшем туре Бундеслиги аналогичный показатель составил 261 099 зрителей. Наибольшая посещаемость была зафиксирована на матче «Кельна» и «Вердера» – 50 тысяч зрителей.
При этом средняя посещаемость матчей высшего дивизиона Германии составляет 39 068 зрителей, второго дивизиона – 28 358 зрителей.
Вторая Бундеслига - топ!
Как сообщает Спорт-Экспресс, матчи 22-го тура первого росссийского дивизиона посетили в общей сложности 284 643 зрителя. Наибольшее количество болельщиков на стадионе собрал матч «Сокола» и «Черноморца» (1:0) – 60 542 зрителя.
В прошедшем туре Премьер-лиги аналогичный показатель составил 261 099 зрителей. Наибольшая посещаемость была зафиксирована на матче «Балтики» и «Урала» – 50 тыс. зрителей.
При этом средняя посещаемость матчей высшего дивизиона России составляет 39 068 зрителей, второго дивизиона – 28 358 зрителей.
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В Германии в Третьей лиге посещаемость в среднем 9 тысяч, а в РПЛ в среднем 10,500.
И никогда полной не была, кроме игры со Спартаком
А во второй прозябают Гамбург, Шальке, Герта и другие Traditionsvereine.