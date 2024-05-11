Головин о восстановлении от травмы: «Все идет по плану, занимаюсь индивидуально. Хочу помочь «Монако» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов» 

Теги Монако лига 1 Франция травмы Александр Головин Футбол

Александр Головин рассказал о восстановлении от травмы голеностопа.

Полузащитник «Монако» получил повреждение в середине апреля, из-за чего пропустил 4 матча.

«Все идет по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться», – сказал Головин.

После 32 матчей «Монако» занимает в Лиге 1 второе место.

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2 комментария
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Саня попал в команду года Лиги 1 если я не путаю ничего)
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