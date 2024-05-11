Головин о восстановлении от травмы: «Все идет по плану, занимаюсь индивидуально. Хочу помочь «Монако» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов»
Александр Головин рассказал о восстановлении от травмы голеностопа.
Полузащитник «Монако» получил повреждение в середине апреля, из-за чего пропустил 4 матча.
«Все идет по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться», – сказал Головин.
После 32 матчей «Монако» занимает в Лиге 1 второе место.