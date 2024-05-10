Адиев про 2:0 с «Крыльями»: «Наконец «Ахмат» может выдохнуть, главную задачу решили. Но к нам еще «Зенит» приезжает, будем готовиться»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Ахмат Магомед Адиев Матч ТВ Мохамед Конате Футбол

Магомед Адиев отреагировал на победу над «Крыльями Советов».

В 28-м туре Мир РПЛ «Ахмат» на выезде обыграл самарский клуб со счетом 2:0. Грозненцы победили в пятом матче подряд и с 35 очками занимают 10‑е место в таблице. У находящихся в зоне стыковых матчей «Урала» и «Факела» по 28 баллов.

– Команду можно поздравить с решением задачи?

– Мы наконец можем выдохнуть. Как я до игры сказал, мы можем весь тур уже посмотреть, не завися от каких‑либо результатов. В чем самое большое счастье человека в данной ситуации команды? Когда ты ни от чего не зависишь, ты зависишь только от себя. Парни это сделали, главную задачу решили. Но есть еще две игры, есть чемпион, который к нам приезжает. Это заключительные игры чемпионата, будем готовиться.

– Конате стал лучшим бомбардиром «Ахмата» в истории РПЛ.

– Сейчас только зашел в раздевалку, ребята его имя скандировали. Еще поздравим его обязательно.

– В чем секрет пяти побед подряд?

– Ничего нового не скажу: команда. Ты можешь быть великим тактиком, но, если у тебя нет команды, ты никогда свои идеи не воплотишь. Я рад, что команда сплотилась. Мне приятно, что футболисты слышат задачи тренерского штаба и стараются их выполнять. Все вкупе это дает результат.

– У вас контракт до конца сезона. Были ли переговоры по поводу возможного продления?

– Нет, пока никаких разговоров не было. Нужно было решить задачу – мы ее решили, а дальше будет видно. Пока ни о чем не говорили, – сказал главный тренер «Ахмата».

«Ахмат» примет «Зенит» 19 мая, а 25-го сыграет с «Факелом» на выезде.

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5 комментариев
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Ахмат который летит в пердив способен и Байер и Реал обыграть.
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Ну как показывает практика команда с серией из побед теряет очки именно против команды которая не может долго одержать победу
Так что вполне возможно Зенит прервет серию Ахмёта
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Ребят, а можно в Грозном играть в шортах?
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Ответ Evgeny Trifonov
Ахмат который летит в пердив способен и Байер и Реал обыграть.
Он уже не летит впердив, так что это вряд ли…
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