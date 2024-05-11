«Преимущество ЦСКА в том, что «Зениту» нужно играть на победу, ничья их не устроит. Определяющим фактором станет, кто забьет первым». Масалитин о матче РПЛ

Валерий Масалитин высказался в преддверии матча «Зенита» с ЦСКА.

Игра 28-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. В среду команды встретятся вновь – в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (первая игра – 1:1).

«Будет ли Федотов выставлять дубль или смешанный состав? Не думаю. Для ЦСКА этот матч ведь тоже многое значит. Да, за медали не боремся, но ведь остается честь клуба. Представим, что выходит дубль и получает в свои ворота пять голов, это будет нормально? Конечно, нет.

Преимущество ЦСКА будет в том, что «Зениту» нужно играть на победу, ничья их не устроит. Исходя из этого, ЦСКА может спланировать свою игру и выдать максимум. Играть с «Зенитом» в Кубке снова придется в Санкт-Петербурге, поэтому в ближайшем матче я думаю, что Федотов выставит основу.

Довольно любопытно, что у ЦСКА ведь хорошая на данный момент история встреч с « » – это тоже важный фактор. Армейцы умеют с ними играть, но определяющим фактором станет то, кто именно забьет завтра [в субботу] первый гол, если голы, конечно, будут», — сказал экс-форвард ЦСКА.