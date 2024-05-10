«Для «Зенита» важнее матч с ЦСКА в чемпионате, чем в Кубке. Для армейцев – наоборот». Мор о приоритетах
Эдуард Мор высказался в преддверии матчей «Зенита» с ЦСКА.
В субботу петербуржцы примут армейцев в 28-м туре Мир РПЛ, а в среду – в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (первая игра – 1:1).
«Для «Зенита» самое главное — чемпионство. Они смогут как-то простить невыход в финал Кубка, но не потерю чемпионства, а для ЦСКА – наоборот.
Ближайший матч в чемпионате важнее для «Зенита», а вторая встреча команд на Кубок важнее для армейцев. Из этого можно делать вывод, что именно в этой игре у «Зенита» мотивация больше, чем у ЦСКА», — сказал экс-игрок «Спартака».