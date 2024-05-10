«Для «Зенита» важнее матч с ЦСКА в чемпионате, чем в Кубке. Для армейцев – наоборот». Мор о приоритетах

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Эдуард Мор Футбол

Эдуард Мор высказался в преддверии матчей «Зенита» с ЦСКА.

В субботу петербуржцы примут армейцев в 28-м туре Мир РПЛ, а в среду – в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (первая игра – 1:1).

«Для «Зенита» самое главное — чемпионство. Они смогут как-то простить невыход в финал Кубка, но не потерю чемпионства, а для ЦСКА – наоборот.

Ближайший матч в чемпионате важнее для «Зенита», а вторая встреча команд на Кубок важнее для армейцев. Из этого можно делать вывод, что именно в этой игре у «Зенита» мотивация больше, чем у ЦСКА», — сказал экс-игрок «Спартака».

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5 комментариев
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Вот прямо вижу, выходит Федотов и глаголит: "Сегодня дурака валяем, а вот в кубке ух!)))
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Ответ Некорректный туберкулез
Вот прямо вижу, выходит Федотов и глаголит: "Сегодня дурака валяем, а вот в кубке ух!)))
Здесь бежим, здесь не бежим😆
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