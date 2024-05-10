Семшов о матче «Зенит» – ЦСКА: «У «Зенита» больше мотивации в чемпионате. Для ЦСКА Кубок важнее, есть шансы зацепиться и выиграть турнир»

Игорь Семшов высказался о предстоящей игре «Зенита» с ЦСКА.

Завтра петербуржцы примут ЦСКА на своем поле в матче 28-го тура Мир РПЛ. 15 мая команды встретятся в рамках ответного финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (первый матч – 1:1).

«Нужно учитывать, что команды проведут две игры за четыре дня, в Кубке и чемпионате. Если для ЦСКА чемпионат потерян, то в Кубке есть шансы зацепиться и выиграть турнир. « » в чемпионате более нужно, чем , потому что они идут на первом месте, захотят через три тура там остаться.

Поэтому я вижу преимущества у «Зенита» – команда будет играть дома только на победу и при большом количестве болельщиков. ЦСКА все-таки тоже играет неважно, поэтому у «Зенита» есть преимущество. Плюс преимуществом является цель – быть на первом месте.

Что будет в Кубке, посмотрим через несколько дней после игры в РПЛ, но там уже нужнее будет ЦСКА, будет совсем другой матч, возможно варьирование состава, особенно у «Зенита». На данный момент для ЦСКА Кубок важнее чемпионата, поэтому в предстоящей игре у «Зенита» будет небольшое преимущество.

Я не думаю, что ЦСКА выйдет с большой ротацией на матч с «Зенитом», просто когда не стоит задача во что бы то ни стало победить, но, конечно, сыграть достойно, победить. Но мотивации должно быть больше у «Зенита» в чемпионате. Конечно, здесь есть шансы у ЦСКА на то, чтобы отобрать очки. Это надежная игра в обороне и четкое распоряжение моментами, которые будут у обеих команд. Никто не отсиживается в обороне, есть исполнители, которые могут решить. Кто меньше допустит ошибок, тот и победит.

Каждая игра определяющая, мы видели, что «Зенит» дома проиграл «Рубину», оступился в матче с «Факелом». Поэтому конкретизировать соперников не нужно, каждый может отобрать очки, тем более в концовке чемпионата, когда кто-то просто получает удовольствие от игры, а кто-то борется за места вверху или внизу. Это тоже психология. Я думаю, что у «Зенита» теперь нет права терять очки, потому что конкуренты уже не простят, все-таки осталось очень мало туров», – сказал бывший игрок сборной России Игорь Семшов.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 27 матчах. Вторым и третьим идут «Краснодар» и «Динамо» соответственно, у них по 50 очков. ЦСКА занимает восьмое место, набрав 39 очков.