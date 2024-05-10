Переговоры о возвращении Флика в «Баварию» начаты. Тренер готов возглавить клуб

Теги Бавария бундеслига Германия Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик может вернуться в «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, начаты первые переговоры о возвращении тренера в мюнхенский клуб. Флик, как отмечается, фундаментально готов к возвращению.

При этом «Бавария» рассматривает и другие варианты, чтобы «быть наготове».

Флик тренировал «Баварию» с 2019 по 2021 год, выиграв с командой требл в сезоне-2019/20. Он без работы после увольнения из сборной Германии.

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41 комментарий
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С самого начала это был самый очевидный и хороший вариант. Ну какие Рангники🤦🏻‍♂️
+49
-1
+48
Флик идет по стопам Хайнкенса
+30
-2
+28
Ответ Уолтер Собчак
Хаби Алонсо: "Неверлузен для вас какая-то шутка?"
При всей симпатии к Байеру, но такие сказочные истории редко заходят дальше, чем на один сезон. Буду только рад, если ошибаюсь
+19
-1
+18
Ответ Savardus
Как по-немецки будет "I’ll be back?"
Ich komme wieder. Так переводят из Терминатора.
+5
0
+5
Поскорее бы!
+6
-2
+4
Ответ DaniiI
Да, кстати, а где сейчас дедушка? Пора вызывать 😁
уточек кормит в пруду
+4
0
+4
Если Флик придёт, надеюсь, что в Баварии все наладится..
+5
-1
+4
Ответ Aristokrat_13
Флик идет по стопам Хайнкенса
Да, кстати, а где сейчас дедушка? Пора вызывать 😁
+3
0
+3
Ответ Константин Мееров
уточек кормит в пруду
Давай всё-таки скажем НА пруду, а то В пруду какие-то нехорошие мысли вызывает. Он ведь жив, слава б, не в пруду плавает)
+3
0
+3
И нужно было играть на нервах у своих болельщиков?
+3
-1
+2
Ответ Константин Мееров
уточек кормит в пруду
Почему так жёстко обошлись с дедушкой?убили и в пруд выкинули?
+2
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+2
теперь не известно, хорошо это или нет. можно было тухелю еще год дать поработать...не такая безнадёжная игра у Баварии. а так, будем посмотреть.
+1
0
+1
Ответ Stanislav Cherchesov
Это рофл какой-то? Тухель и есть полная безнадега, особенно в плане обороны. Флик проверенный для Баварии человек.
безнадёга это ваш ник😂😂
+1
0
+1
Ответ Мистер Блин
теперь не известно, хорошо это или нет. можно было тухелю еще год дать поработать...не такая безнадёжная игра у Баварии. а так, будем посмотреть.
Я не знаю за какой ты клуб болеешь,но надеюсь что он твой клуб и возглавит,потом посмотрим как ты заговоришь
+2
-1
+1
Ответ Мистер Блин
теперь не известно, хорошо это или нет. можно было тухелю еще год дать поработать...не такая безнадёжная игра у Баварии. а так, будем посмотреть.
Это рофл какой-то? Тухель и есть полная безнадега, особенно в плане обороны. Флик проверенный для Баварии человек.
+2
-1
+1
Ура товарищи!
+2
-1
+1
Ответ DaniiI
Да, кстати, а где сейчас дедушка? Пора вызывать 😁
4 раза уже взывали - пожалуйста - дайте человеку заслуженно отдохнуть.

И возьмите тренера, который его не заставит нервничать на старости лет. (как Анчи не заставляет его нервничать насчёт клуба, с которым он взял свою первую ЛЧ)
+1
0
+1
Ура! Наконец-то
+2
-1
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Ответ Мистер Блин
теперь не известно, хорошо это или нет. можно было тухелю еще год дать поработать...не такая безнадёжная игра у Баварии. а так, будем посмотреть.
Согласен. Тухель в Баварии, Тен Хаг в МЮ. Топ расклад для всех (кроме Баварии и МЮ)
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Ответ Русский Татарин
Откуда мне знать,может лапорта зарестрировался на спортсе и пишет
в самом деле)
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Ответ Мистер Блин
мой клуб? 😂😂😂спасибо за комплимент 😂😂😂
Откуда мне знать,может лапорта зарестрировался на спортсе и пишет
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Ответ Русский Татарин
Я не знаю за какой ты клуб болеешь,но надеюсь что он твой клуб и возглавит,потом посмотрим как ты заговоришь
мой клуб? 😂😂😂спасибо за комплимент 😂😂😂
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0
Ответ SpilightTwarkle
И нужно было играть на нервах у своих болельщиков?
стока внимания к клубу, столько смешных комментов
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Ответ Семён Жуйло
Ich komme wieder. Так переводят из Терминатора.
Дарт Вейдер возвращается)
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Как по-немецки будет "I’ll be back?"
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0
Ответ Уолтер Собчак
Хаби Алонсо: "Неверлузен для вас какая-то шутка?"
Байер не станет сильнее в следующем сезоне. Такова практика. Некоторых важных игроков заберут, а вечно отыгрываться на последних минутах и не проигрывать не получится. Они итак по статистике набирают больше, чем должны. Следующий сезон у них будет под девизом «добиться максимума в ЛЧ», а уж после команду точно разберут на части, а сам Алонсо, скорее всего, переберется в Мадрид.
+3
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0
Хорошая новость для фанатов Баварии
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Неужели? Наконец то хорошие новости. Даже если это слухи. А то кого только уже не называли. Ещё летом несколько трансферов. Да и Станишич из аренды вернётся. Можно будет снова машину собирать.
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Очень надеюсь договорятся.
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Наконец-то отличные новости
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