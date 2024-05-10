Переговоры о возвращении Флика в «Баварию» начаты. Тренер готов возглавить клуб
Ханс-Дитер Флик может вернуться в «Баварию».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, начаты первые переговоры о возвращении тренера в мюнхенский клуб. Флик, как отмечается, фундаментально готов к возвращению.
При этом «Бавария» рассматривает и другие варианты, чтобы «быть наготове».
Флик тренировал «Баварию» с 2019 по 2021 год, выиграв с командой требл в сезоне-2019/20. Он без работы после увольнения из сборной Германии.
И возьмите тренера, который его не заставит нервничать на старости лет. (как Анчи не заставляет его нервничать насчёт клуба, с которым он взял свою первую ЛЧ)