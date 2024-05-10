Пономарев о Фернандесе: «Марио – дешевое повидло, только кухарки могли ему аплодировать. Его фланг постоянно проваливался, шли опасные атаки. Повезло ЦСКА, что не вернулся – был бы балластом»

Владимир Пономарев высказался о Марио Фернандесе.

Ранее стало известно, что защитник «Зенита» пропустит остаток сезона из-за травмы.

«Честно говоря, даже говорить о нем не хочется, Марио завершил свою карьеру, когда ушел из ЦСКА. Армейцам очень сильно повезло, что он не вернулся в клуб, иначе был бы балластом. Лично мне не нравится как игрок защиты. Его хорошо раскрутили – он забивал голы и за счет этого казалось, что Марио как будто незаменим.

Да, он хорошо смотрелся, когда подключался к атаке, но ведь Фернандеса всегда ставили в защиту! А в защите он очень слаб, не просто так ведь Марио сразу понял, что в сборную Бразилии ему не попасть, там ведь не дураки сидят.

Фернандес – дешевое повидло, только кухарки могли ему аплодировать. Фланг Марио постоянно проваливался, через его зоны шли опасные атаки соперника – это было видно всем, кто разбирается в футболе. Вот если бы его перевели в полузащиту, то тогда была бы совсем другая история. Не понимаю, почему никто этого не сделал.

Парень всю жизнь играл не на своем месте. Возможно, просто у нас в стране мало хороших правых защитников и поэтому ему приходится играть на данной позиции.

Что делать «Зениту»? Это их проблемы, но я бы с Марио расстался, он им только мешает», – сказал бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев.