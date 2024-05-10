Пономарев о Фернандесе: «Марио – дешевое повидло, только кухарки могли ему аплодировать. Его фланг постоянно проваливался, шли опасные атаки. Повезло ЦСКА, что не вернулся – был бы балластом»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Марио Фернандес Футбол

Владимир Пономарев высказался о Марио Фернандесе.

Ранее стало известно, что защитник «Зенита» пропустит остаток сезона из-за травмы.

«Честно говоря, даже говорить о нем не хочется, Марио завершил свою карьеру, когда ушел из ЦСКА. Армейцам очень сильно повезло, что он не вернулся в клуб, иначе был бы балластом. Лично мне Фернандес не нравится как игрок защиты. Его хорошо раскрутили – он забивал голы и за счет этого казалось, что Марио как будто незаменим.

Да, он хорошо смотрелся, когда подключался к атаке, но ведь Фернандеса всегда ставили в защиту! А в защите он очень слаб, не просто так ведь Марио сразу понял, что в сборную Бразилии ему не попасть, там ведь не дураки сидят.

Фернандес – дешевое повидло, только кухарки могли ему аплодировать. Фланг Марио постоянно проваливался, через его зоны шли опасные атаки соперника – это было видно всем, кто разбирается в футболе. Вот если бы его перевели в полузащиту, то тогда была бы совсем другая история. Не понимаю, почему никто этого не сделал.

Парень всю жизнь играл не на своем месте. Возможно, просто у нас в стране мало хороших правых защитников и поэтому ему приходится играть на данной позиции.

Что делать «Зениту»? Это их проблемы, но я бы с Марио расстался, он им только мешает», – сказал бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев. 

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12 комментариев
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я конечно все понимаю, но не до такой же степени
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Да и хорватам из-за него проиграли )))
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Таблетки дедушки та и не импортозаместили?
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Ну Фернандес за годы выступления в ЦСКА все таки был одним из сильнейших игроков команды, из истории это не вычеркнуть. Но сейчас складывается впечатление, что он уже далек от тех кондиций и вероятно особой пользы Зениту не приносит
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В полузащиту его ставил Березуцкий. Получилось не очень. На действительно своей позиции он играл при Гончаренко
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Какой слабый и никчёмный игрок считался легендой ЦСКА до недавнего времени, оказывается...
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Зачем спорц звонит этим белогорячечным по пятницам, звонили бы в середине недели, чтобы поймать человека после выхода из одного алкотрипа и до входа в новый?
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Ну вот , а то все кричат позор, а оказывается ЦСКА помогают.
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Ответ riverman1980
Да и хорватам из-за него проиграли )))
Не забил решающий пенальти. а все нашего родного Федю клюют.
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Ответ LionKing
Таблетки дедушки та и не импортозаместили?
на фуфломицин
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