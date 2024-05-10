Палмер – лучший игрок апреля в АПЛ после 7+1 в 4 матчах. Футболист «Челси» получил приз лучшему в месяце впервые с 2018-го – тогда это был Азар

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Коул Палмер получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

В апреле на счету атакующего полузащитника «Челси» хет-трик в ворота «Манчестер Юнайтед» (4:3) и покер в игре с «Эвертоном» (6:0), а также голевая передача в матче с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

Всего он принял участие в четырех матчах месяца. Результативных действий у него нет только в игре с «Астон Виллой» (2:2).

Палмерпервый игрок «Челси», получивший приз игроку месяца, с осени 2018 года. Тогда награда досталась Эдену Азару.

На приз лучшему игроку АПЛ в апреле также претендовали Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Кай Хавертц («Арсенал»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») и Джордан Пикфорд («Эвертон»).

В этом сезоне у Палмера 26 голов и 13 результативных передач в 45 матчах за «Челси». Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

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16 комментариев
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Боули не мог каждый раз шлак набирать, один раз хотя бы был обязан оформить топ трансфер и оформил
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+27
Ответ Фанат Доры Дуры
Боули отлично поработал, из сорока трансферов, сделал один нормальный)
Почему один? Гюсто нормально играет на фланге, Джексон забил уже больше Хаверца, а Кайседо последнее время перестал тупить в центре.
+16
-3
+13
Так держать! Рад за него, заслужил, столько пахал
+6
0
+6
Ответ SaH4r.
Боули не мог каждый раз шлак набирать, один раз хотя бы был обязан оформить топ трансфер и оформил
Боули никакой шлак не набирал, это очень глупый штамп.
В 1 круге сырой Челси штормило, во 2 круге команда идет на уровне топ-4. Всего 3 поражения в АПЛ в 2024 году. У Ливерпуля столько же.
Ну и подкосили 54 травмы за сезон.
+3
0
+3
Ответ CHELSEA_2008
Палмер топ. Получше всяких Винисиусов и Беллингемов.
у вас до сих пор бомбит или комплекс какой то? при чем тут Вини и Джуд? это АПЛ мальчик! Палмер очень хороший, в этом году стабилен, респект ему, но получше будет игроков реала - неизвестно еще. а у тебя пусть дальше горит задница
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+2
Максимально, заслуженно. Коул Палмер - это единственная причина, по которой Челси в этом сезоне находится в топ-10.
+2
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Это как инвестфонд и стартапы, хоть один из 10 должен выстрелить. Самое большое г**** это «украинское чудо», но с Палмером это конечно супер решение на флажке
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Палмер топ. Получше всяких Винисиусов и Беллингемов.
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Коля хорош…
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вообще состав челси хороший, у них одни молодые игроки поэтому может где то опыта а где то характера не хватает. а так много очень качественных игроков. те же Палмер, Галлахер, Гюсто, Энцо игроки высокого уровня
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В настоящем Челси не все, но больше игроков топ уровня,просто начали без опытного лидера на позициях вот и провал отсюда. И без топ тренера. Механизм заработает,то Боули и Ко не будут выпендриваться снова,надеюсь.
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