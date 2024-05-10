Палмер – лучший игрок апреля в АПЛ после 7+1 в 4 матчах. Футболист «Челси» получил приз лучшему в месяце впервые с 2018-го – тогда это был Азар
Коул Палмер получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ.
В апреле на счету атакующего полузащитника «Челси» хет-трик в ворота «Манчестер Юнайтед» (4:3) и покер в игре с «Эвертоном» (6:0), а также голевая передача в матче с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).
Всего он принял участие в четырех матчах месяца. Результативных действий у него нет только в игре с «Астон Виллой» (2:2).
Палмер – первый игрок «Челси», получивший приз игроку месяца, с осени 2018 года. Тогда награда досталась Эдену Азару.
На приз лучшему игроку АПЛ в апреле также претендовали Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Кай Хавертц («Арсенал»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») и Джордан Пикфорд («Эвертон»).
В этом сезоне у Палмера 26 голов и 13 результативных передач в 45 матчах за «Челси». Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
В 1 круге сырой Челси штормило, во 2 круге команда идет на уровне топ-4. Всего 3 поражения в АПЛ в 2024 году. У Ливерпуля столько же.
Ну и подкосили 54 травмы за сезон.