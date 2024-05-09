Тренер «Ариса» о продлении Кокорина: «У него были другие варианты. Хочет доказать всем после неидеального года. Много травм, мало матчей сыграл»

Теги травмы Арис высшая лига Кипр Александр Кокорин Чемпионат.com Футбол

Алексей Шпилевский высказался о продлении контракта с Александром Кокориным.

Ранее стало известно, что «Арис» продлил контракт с российским нападающим еще на год.

«Кокорин в прошлом году принес большую пользу клубу – очень нам помог. В этом году, честно говоря, ожидали большего: много травм, мало матчей сыграл. Вся надежда, что Саша восстановится. Дай бог, чтобы это была его последняя болячка, и он играл стабильно.

Знаю, что у Александра были другие варианты продолжения карьеры. Конкретно не разговаривал с ним о том, какие варианты были.

Кокорин чувствует себя комфортно в команде, городе и стране. Думаю, что он хочет доказать еще раз всем после этого, так скажем, не особо идеального года с его стороны», – сказал главный тренер кипрского клуба.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Арис» 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

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3 комментария
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32 матча, 8 голов, 2 передачи, миллион касаний, в тюрячку не угодил. Да это просто великолепный год с его стороны!
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