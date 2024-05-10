«Спартак» на подъеме и может побороться за третье место». Тарханов об РПЛ

Александр Тарханов считает, что «Спартак» может побороться за 3-е место в Мир РПЛ.

После 27 туров красно-белые занимают 5-ю позицию в таблице, отставая от идущего третьим «Динамо» на 7 очков.

– Можете спрогнозировать предстоящую игру « » и « »?

– Сложно сказать. «Спартак» все-таки на определенном подъеме, «Краснодар» немного скис после домашнего поражения «Ахмату», но это не приговор гостям. Опять-таки надо внедрять уверенность в команду. Если это произойдет, краснодарцы могут обыграть «Спартак».

А у красно-белых свои планы на игру. Теоретически они еще могут побороться и за третье место с тем же «Краснодаром», учитывая сложный календарь оставшихся игр.

И надо понимать, что если «Сочи» сейчас победит «Пари НН» дома, то у сочинцев появится надежда. Тогда с «Краснодаром» будет серьезная, боевая игра, – сказал экс-тренер клубов .