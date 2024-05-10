«Спартак» на подъеме и может побороться за третье место». Тарханов об РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Тарханов Краснодар Футбол

Александр Тарханов считает, что «Спартак» может побороться за 3-е место в Мир РПЛ.

После 27 туров красно-белые занимают 5-ю позицию в таблице, отставая от идущего третьим «Динамо» на 7 очков.

– Можете спрогнозировать предстоящую игру «Спартака» и «Краснодара»?

– Сложно сказать. «Спартак» все-таки на определенном подъеме, «Краснодар» немного скис после домашнего поражения «Ахмату», но это не приговор гостям. Опять-таки надо внедрять уверенность в команду. Если это произойдет, краснодарцы могут обыграть «Спартак». 

А у красно-белых свои планы на игру. Теоретически они еще могут побороться и за третье место с тем же «Краснодаром», учитывая сложный календарь оставшихся игр. 

И надо понимать, что если «Сочи» сейчас победит «Пари НН» дома, то у сочинцев появится надежда. Тогда с «Краснодаром» будет серьезная, боевая игра, – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как бы то ни было теоретически все возможно, каждый матч как финал без права на ошибку, а там посчитают, но кубок реальнее и важнее, чем ничего не значащая бронза...
0
0
0
Не в этом сезоне,не с этим составом,а возможно и тренером ))
0
0
0
Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было теоретически все возможно, каждый матч как финал без права на ошибку, а там посчитают, но кубок реальнее и важнее, чем ничего не значащая бронза...
По поводу Кубка в точку. А вот бронза уже из области фантастики, учитывая отставание аж в шесть очков при оставшихся трёх матчах
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий