Селихов вернулся в общую группу и может попасть в заявку на матч с «Краснодаром» (Metaratings)

Александр Селихов может сыграть за «Спартак» в следующем матче.

По информации Metaratings, голкипер красно-белых вернулся в общую группу и может быть включен в заявку на матч 28-го тура Мир против « ».

Ранее Селихов пропустил игру 27-го тура с «Пари НН» (0:0) из-за болезни.

В этом сезоне чемпионата России Селихов провел 5 матчей, в трех из которых сыграл на ноль. В среднем пропускает 0,8 гола за игру. Статистика вратаря – здесь.