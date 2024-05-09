Селихов вернулся в общую группу и может попасть в заявку на матч с «Краснодаром» (Metaratings)
Александр Селихов может сыграть за «Спартак» в следующем матче.
По информации Metaratings, голкипер красно-белых вернулся в общую группу и может быть включен в заявку на матч 28-го тура Мир РПЛ против «Краснодара».
Ранее Селихов пропустил игру 27-го тура с «Пари НН» (0:0) из-за болезни.
В этом сезоне чемпионата России Селихов провел 5 матчей, в трех из которых сыграл на ноль. В среднем Александр пропускает 0,8 гола за игру. Статистика вратаря – здесь.
за 7 лет в команде сыграл 93 игры! 93! зачем такой нужен?