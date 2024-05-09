Селихов вернулся в общую группу и может попасть в заявку на матч с «Краснодаром» (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Краснодар Александр Селихов Футбол

Александр Селихов может сыграть за «Спартак» в следующем матче.

По информации Metaratings, голкипер красно-белых вернулся в общую группу и может быть включен в заявку на матч 28-го тура Мир РПЛ против «Краснодара».

Ранее Селихов пропустил игру 27-го тура с «Пари НН» (0:0) из-за болезни.

В этом сезоне чемпионата России Селихов провел 5 матчей, в трех из которых сыграл на ноль. В среднем Александр пропускает 0,8 гола за игру. Статистика вратаря – здесь.

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5 комментариев
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Максименко основной вратарь Спартака, по праву заслужил это место....
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галицкий бери рахимова пока не поздно летом тренер рубина освободиться и подписывай его
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пора этого больного из команды убирать.
за 7 лет в команде сыграл 93 игры! 93! зачем такой нужен?
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