«Боюсь, ЦСКА не справится с атакой «Зенита». Дивеев абсолютно все проигрывает». Пономарев о матче в Петербурге
Владимир Пономарев считает, что ЦСКА проиграет «Зениту» в 28-м туре Мир РПЛ.
Экс-игрок армейцев высказался в преддверии субботнего матча в Санкт-Петербурге.
«Серьезная предстоит игра в Петербурге. Не знаю, что здесь ожидать. В матче с «Факелом» у «Зенита» не сложилось, расслабились они в той игре. Но сейчас, уверен, соберутся – «Краснодар» и «Динамо» совсем на пятки наступают. Так что «Зенит» сейчас даст нам очень серьезный бой.
Я боюсь, что наши ребята не справятся с атакой «Зенита». Дивеев абсолютно все проигрывает, он не умеет отнимать внизу мячи и не предугадывает ситуацию. Мне кажется, что «Зенит» два мяча в этом матче забьет, а мы ничего забить не сможем. Думаю, наш соперник выиграет», – сказал Пономарев.