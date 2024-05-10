«Боюсь, ЦСКА не справится с атакой «Зенита». Дивеев абсолютно все проигрывает». Пономарев о матче в Петербурге

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Игорь Дивеев Футбол

Владимир Пономарев считает, что ЦСКА проиграет «Зениту» в 28-м туре Мир РПЛ.

Экс-игрок армейцев высказался в преддверии субботнего матча в Санкт-Петербурге.

«Серьезная предстоит игра в Петербурге. Не знаю, что здесь ожидать. В матче с «Факелом» у «Зенита» не сложилось, расслабились они в той игре. Но сейчас, уверен, соберутся – «Краснодар» и «Динамо» совсем на пятки наступают. Так что «Зенит» сейчас даст нам очень серьезный бой.

Я боюсь, что наши ребята не справятся с атакой «Зенита». Дивеев абсолютно все проигрывает, он не умеет отнимать внизу мячи и не предугадывает ситуацию. Мне кажется, что «Зенит» два мяча в этом матче забьет, а мы ничего забить не сможем. Думаю, наш соперник выиграет», – сказал Пономарев.

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