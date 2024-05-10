Гасперини о 3:0 с «Марселем»: «Аталанта» могла лучше использовать моменты – интрига сохранялась, пока Руджери не забил фантастический второй мяч»

Теги Марсель Аталанта Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Маттео Руджери Футбол

Джан Пьеро Гасперини оценил разгром «Марселя» (3:0) в Лиге Европы.

«Аталанта» выиграла ответный матч 1/2 финала (первая игра – 1:1) и вышла в финал, где встретится с «Байером».

«Не знаю, можно ли сказать, что сегодня мы были безупречны, но мы определенно доминировали. Это у нас в крови.

Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы вести атакующую игру по трем разным направлениям. Мы могли лучше использовать моменты – интрига сохранялась, пока Руджери не забил фантастический второй мяч», – сказал главный тренер «Аталанты».

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