Гасперини о 3:0 с «Марселем»: «Аталанта» могла лучше использовать моменты – интрига сохранялась, пока Руджери не забил фантастический второй мяч»
Джан Пьеро Гасперини оценил разгром «Марселя» (3:0) в Лиге Европы.
«Аталанта» выиграла ответный матч 1/2 финала (первая игра – 1:1) и вышла в финал, где встретится с «Байером».
«Не знаю, можно ли сказать, что сегодня мы были безупречны, но мы определенно доминировали. Это у нас в крови.
Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы вести атакующую игру по трем разным направлениям. Мы могли лучше использовать моменты – интрига сохранялась, пока Руджери не забил фантастический второй мяч», – сказал главный тренер «Аталанты».
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