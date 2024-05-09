«Юнион» выиграл Кубок Бельгии 110 лет спустя после предыдущей победы. Клуб на 3 очка отстает от лидера в лиге за 3 тура до конца

Теги Андерлехт Брюгге высшая лига Бельгия Кубок Бельгии Антверпен Юнион Коки Матида Футбол

«Юнион» выиграл Кубок Бельгии впервые с 1914 года.

Сегодня «Антверпен» уступил «Юниону» со счетом 0:1 в финале Кубка Бельгии. Единственный гол в матче забил 26-летний японский защитник Коки Матида на 46-й минуте первого тайма. 

Таким образом, «Юнион» выиграл трофей спустя 110 лет после предыдущей победы.

Клуб стал обладателем Кубка Бельгии в третий раз в своей истории, ранее команда выигрывала трофей в 1913 и 1914 годах. 

За 3 тура до завершения чемпионата Бельгии «Юнион» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. У «Андерлехта» 43 балла, у «Брюгге» – 45. 

Юнион – Антверпен 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
9 мая, 16.30, «Король Бодуэн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 45+1 Матида.
ЮнионМорис, Берджесс, Мак Аллистер, Матида, Кастро-Монтес, Лапуссен (Сайкс, 81), Расмуссен (Садики, 84), Пуэртас, Ванхаутте, Нильссон (Родригес, 81), Амура (Лазар, 90).
АнтверпенЛамменс, де Лат (Батай, 73), Алдервейрелд, ван ден Босх, Вейндал (Кулибали, 86), Эккеленкамп (Иленикена, 86), Матазо (Юсуф, 73), Кейта, Баликвиша, Керк (Эджуке, 73), Янссен.
Предупреждения:
Амура (24), Матазо (30), Янссен (54), Берджесс (68), ван ден Босх (88), Кастро-Монтес (90), Морис (90+1).
4 комментария
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Максимально идиотский формат чемпионата в Бельгии
Можно занять 4 место и по итогу выиграть чемпионат победив в дополнительном раунде
+13
0
+13
Ответ Filipp Gorski
Максимально идиотский формат чемпионата в Бельгии Можно занять 4 место и по итогу выиграть чемпионат победив в дополнительном раунде
То, что отрыв в +19 очков от Брюгге регламентом превращается в +9 – это, канеш, смех
+4
0
+4
опять Юнион отдает победу Брюгге. Спасибо за дурацкий формат
+2
0
+2
Ушел за бельгийским пивом
+1
0
+1
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