«Юнион» выиграл Кубок Бельгии 110 лет спустя после предыдущей победы. Клуб на 3 очка отстает от лидера в лиге за 3 тура до конца

«Юнион» выиграл Кубок Бельгии впервые с 1914 года.

Сегодня « » уступил « » со счетом 0:1 в финале Кубка Бельгии. Единственный гол в матче забил 26-летний японский защитник на 46-й минуте первого тайма.

Таким образом, «Юнион» выиграл трофей спустя 110 лет после предыдущей победы.

Клуб стал обладателем в третий раз в своей истории, ранее команда выигрывала трофей в 1913 и 1914 годах.

За 3 тура до завершения чемпионата Бельгии «Юнион» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. У « » 43 балла, у «Брюгге» – 45.