«Юнион» выиграл Кубок Бельгии 110 лет спустя после предыдущей победы. Клуб на 3 очка отстает от лидера в лиге за 3 тура до конца
«Юнион» выиграл Кубок Бельгии впервые с 1914 года.
Сегодня «Антверпен» уступил «Юниону» со счетом 0:1 в финале Кубка Бельгии. Единственный гол в матче забил 26-летний японский защитник Коки Матида на 46-й минуте первого тайма.
Таким образом, «Юнион» выиграл трофей спустя 110 лет после предыдущей победы.
Клуб стал обладателем Кубка Бельгии в третий раз в своей истории, ранее команда выигрывала трофей в 1913 и 1914 годах.
За 3 тура до завершения чемпионата Бельгии «Юнион» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. У «Андерлехта» 43 балла, у «Брюгге» – 45.
- Дата проведения
- 9 мая, 16.30, «Король Бодуэн»
- Гол:
- 1:0 – 45+1 Матида.
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Юнион –
Морис, Берджесс, Мак Аллистер, Матида, Кастро-Монтес, Лапуссен (Сайкс, 81), Расмуссен (Садики, 84), Пуэртас, Ванхаутте, Нильссон (Родригес, 81), Амура (Лазар, 90).
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Антверпен –
Ламменс, де Лат (Батай, 73), Алдервейрелд, ван ден Босх, Вейндал (Кулибали, 86), Эккеленкамп (Иленикена, 86), Матазо (Юсуф, 73), Кейта, Баликвиша, Керк (Эджуке, 73), Янссен.
- Предупреждения:
- Амура (24), Матазо (30), Янссен (54), Берджесс (68), ван ден Босх (88), Кастро-Монтес (90), Морис (90+1).
Можно занять 4 место и по итогу выиграть чемпионат победив в дополнительном раунде