14 мая – в день победы «Зенита» в Кубке УЕФА – в Санкт-Петербурге пройдет футбольная викторина от «Квиз Плюс»

«Квиз Плюс» – самая масштабная футбольная викторина, участие в которой принимают звезды спорта, комментаторы, блогеры, футболисты клубов РПЛ и легенды «Зенита».

Квиз пройдет в Санкт-Петербурге, 14 мая, в фуд-пространстве Vokzal 1853 на Набережной Обводного канала, 118. Старт квиза – в 19:30.

На викторину можно собрать команду от 1 до 12 человек. В программе: разнообразные футбольные раунды и вопросы, атмосфера стадиона с песнями и веселыми конкурсами, призы победителям.

Подробности и запись команд на игру – в телеграм-канале квиза.

Приобрести билет на квиз можно по ссылке.