Тиаго покинет «Ливерпуль» летом. Он отыграл 5 минут в этом сезоне

Тиаго Алькантара покинет «Ливерпуль» летом.

Контракт испанского полузащитника с клубом истекает в конце этого сезона. Футболист уйдет на правах свободного агента.

перешел в « » из «Баварии» в 2020 году. Из-за травм в текущем сезоне он вышел на поле лишь раз – на 5 минут в матче против «Арсенала». В этой игре он получил очередное повреждение.

Статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь.