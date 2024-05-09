Тиаго покинет «Ливерпуль» летом. Он отыграл 5 минут в этом сезоне
Тиаго Алькантара покинет «Ливерпуль» летом.
Контракт испанского полузащитника с клубом истекает в конце этого сезона. Футболист уйдет на правах свободного агента.
Тиаго перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» в 2020 году. Из-за травм в текущем сезоне он вышел на поле лишь раз – на 5 минут в матче против «Арсенала». В этой игре он получил очередное повреждение.
Статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь.
(никогда не понимал хейта к травмированным игрокам)