Тиаго покинет «Ливерпуль» летом. Он отыграл 5 минут в этом сезоне

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Тиаго Алькантара Футбол

Тиаго Алькантара покинет «Ливерпуль» летом.

Контракт испанского полузащитника с клубом истекает в конце этого сезона. Футболист уйдет на правах свободного агента.

Тиаго перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» в 2020 году. Из-за травм в текущем сезоне он вышел на поле лишь раз – на 5 минут в матче против «Арсенала». В этой игре он получил очередное повреждение. 

Статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь

20 комментариев
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Черный день для всех ливерпульских больниц
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Видимо самые дорогие 5 мин в истории платежной ведомости Ливерпуля.
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Тиаго суперталант, с особой философией футбола. Жаль, но похоже травмы закончили его карьеру в высокоинтенсивных лигах. Нужно искать место поспокойнее.
(никогда не понимал хейта к травмированным игрокам)
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Очень жаль, талант неимоверный и делал реальную разницу, когда присутствовал на поле.
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вообще-то 6 минут, хейтеры
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Хвала небесам
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Ответ Ilya Chistyakov
Это прямо очень хорошо, жаль местные не оценят)
Любите вы здесь ласкать друг друга в прямом эфире...
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Ответ doodler
Тиаго суперталант, с особой философией футбола. Жаль, но похоже травмы закончили его карьеру в высокоинтенсивных лигах. Нужно искать место поспокойнее. (никогда не понимал хейта к травмированным игрокам)
Я за ним никогда не следил, но смотрю итальянскую лигу. Тиаго сможет там устроиться?
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Ответ Ilya Chistyakov
Комментарий удален модератором
И это все? Слабовато, конечно. Спортс растит знатных стрелочников.
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Ответ Vadiay
Любите вы здесь ласкать друг друга в прямом эфире...
Комментарий удален модератором
Ответ Ilya Chistyakov
Это прямо очень хорошо, жаль местные не оценят)
Комментарий удален модератором
Пора возвращаться домой, даже такой Алькантара полезнее Де Йонга:))
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жаль, конечно, что так вышло с ним.
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Игрок несомненно очень хороший, но трансфер полностью провальный
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жесть просто
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В Аль Василию наверное пойдет
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В Баварии 19/20 и Ливерпуле 21/22 был одним из лучших игроков сезона в мире.
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если вы поздороваетесь с ним слишком громко, то его не будет дома 3-4 недели. Если бы ветер дул слишком быстро, он был бы выведен из строя на 3-4 недели. Более хрупкий, чем мокрая туалетная бумага
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