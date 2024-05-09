Бетис – Альмерия где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 12 мая
В воскресенье, 12 мая, сыграют Бетис и Альмерия в 35 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бетис – Альмерия
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Бетис
- Осасуна – Бетис : 0 – 2
- Бетис – Севилья : 1 – 1
- Валенсия – Бетис : 1 – 2
- Бетис – Сельта : 2 – 1
- Жирона – Бетис : 3 – 2
Последние матчи Альмерия
- Райо Вальекано – Альмерия : 0 – 1
- Альмерия – Хетафе : 1 – 3
- Альмерия – Вильярреал : 1 – 2
- Реал Сосьедад – Альмерия : 2 – 2
- Альмерия – Осасуна : 0 – 3
Прогноз на матч Бетис – Альмерия
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