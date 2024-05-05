Бетис – Альмерия: прогноз на матч 12 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 12 мая 2024 года

Место проведения: стадион Бенито Вильямарин

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Контекст матча: Бетис встречается с Альмерией на своем стадионе, пытаясь укрепить свои позиции в верхней части таблицы, в то время как Альмерия борется за выживание в Ла Лиге. Оба клуба испытывают сложности в обороне, что делает предстоящую встречу потенциально богатой на голы.

Текущая форма команд:

  • Бетис находится в хорошей форме, не проигрывая в последних четырех матчах, и демонстрирует способность забивать, с 9 голами в последних 5 играх. Однако команда также пропустила 6 голов, что свидетельствует о некоторой уязвимости в защите.
  • Альмерия страдает от нестабильности, проигрывая критически важные матчи и находясь на последнем месте в таблице. Команда забила всего 5 голов в последних 5 матчах и пропустила 10, что подчеркивает их слабые стороны в обороне.

История встреч: Бетис традиционно силен дома против Альмерии, одерживая победы в большинстве предыдущих встреч. Однако стоит отметить, что Альмерия продемонстрировала умение забивать в последних играх против Бетиса, несмотря на поражения.

Ключевые факторы и статистика:

  • Бетис не проигрывал Альмерии в большинстве домашних матчей.
  • Обе команды регулярно пропускают в последних матчах, что может сулить голы с обеих сторон.

Прогноз: Исходя из текущей формы и истории встреч, ожидается, что Бетис будет доминировать в игре, однако их проблемы в обороне могут дать шанс Альмерии забить. Следует ожидать активной игры в атаке от обеих сторон.

Рекомендация для ставки: Учитывая тенденцию обеих команд пропускать и забивать, ставка «Обе команды забьют» кажется разумной. При этом предпочтение отдается Бетису как команде сильнее и более стабильной на своем поле.

Рекомендация: Прогноз на Обе команды забьют за коэффициент 1.65

Коэффициенты:

  • П1 – 1,35
  • Х – 5,2
  • П2 – 8

Где смотреть матч Бетис – Альмерия

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Бетис – Альмерия
Дата проведения
12 мая, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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