Вест Хэм – Лутон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Вест Хэм и Лутон в 37 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Лондон».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вест Хэм – Лутон
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Последние матчи Вест Хэм
- Челси – Вест Хэм : 5 – 0
- Вест Хэм – Ливерпуль : 2 – 2
- Кристал Пэлас – Вест Хэм : 5 – 2
- Вест Хэм – Байер : 1 – 1
- Вест Хэм – Фулхэм : 0 – 2
Последние матчи Лутон
- Лутон – Эвертон : 1 – 1
- Вулверхэмптон – Лутон : 2 – 1
- Лутон – Брентфорд : 1 – 5
- Манчестер Сити – Лутон : 5 – 1
- Лутон – Борнмут : 2 – 1
Прогноз на матч Вест Хэм – Лутон
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