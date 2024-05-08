Ньюкасл – Брайтон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Ньюкасл и Брайтон в 37 туре АПЛ.
➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ньюкасл – Брайтон
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Последние матчи Ньюкасл
- Бернли – Ньюкасл : 1 – 4
- Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед : 5 – 1
- Кристал Пэлас – Ньюкасл : 2 – 0
- Ньюкасл – Тоттенхэм : 4 – 0
- Фулхэм – Ньюкасл : 0 – 1
Последние матчи Брайтон
- Брайтон – Астон Вилла : 1 – 0
- Борнмут – Брайтон : 3 – 0
- Брайтон – Манчестер Сити : 0 – 4
- Бернли – Брайтон : 1 – 1
- Брайтон – Арсенал : 0 – 3
Прогноз на матч Ньюкасл – Брайтон
💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡