Вулверхэмптон – Кристал Пэлас где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Вулверхэмптон и Кристал Пэлас в 37 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Молинью Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вулверхэмптон – Кристал Пэлас
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Последние матчи Вулверхэмптон
- Манчестер Сити – Вулверхэмптон : 5 – 1
- Вулверхэмптон – Лутон : 2 – 1
- Вулверхэмптон – Борнмут : 0 – 1
- Вулверхэмптон – Арсенал : 0 – 2
- Ноттингем Форест – Вулверхэмптон : 2 – 2
Последние матчи Кристал Пэлас
- Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед : 4 – 0
- Фулхэм – Кристал Пэлас : 1 – 1
- Кристал Пэлас – Ньюкасл : 2 – 0
- Кристал Пэлас – Вест Хэм : 5 – 2
- Ливерпуль – Кристал Пэлас : 0 – 1
Прогноз на матч Вулверхэмптон – Кристал Пэлас
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