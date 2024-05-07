Фулхэм – Манчестер Сити где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Фулхэм и Манчестер Сити в 37 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттэдж».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фулхэм – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
Последние матчи Фулхэм
- Брентфорд – Фулхэм : 0 – 0
- Фулхэм – Кристал Пэлас : 1 – 1
- Фулхэм – Ливерпуль : 1 – 3
- Вест Хэм – Фулхэм : 0 – 2
- Фулхэм – Ньюкасл : 0 – 1
Последние матчи Манчестер Сити
- Манчестер Сити – Вулверхэмптон : 5 – 1
- Ноттингем Форест – Манчестер Сити : 0 – 2
- Брайтон – Манчестер Сити : 0 – 4
- Манчестер Сити – Челси : 1 – 0
- Манчестер Сити – Реал Мадрид : 1 – 1
Прогноз на матч Фулхэм – Манчестер Сити
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