Фулхэм – Манчестер Сити где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 11 мая

В субботу, 11 мая, сыграют Фулхэм и Манчестер Сити в 37 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттэдж».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Фулхэм – Манчестер Сити

Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Фулхэм – Манчестер Сити

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