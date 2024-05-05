Фулхэм – Манчестер Сити: прогноз на матч 11 мая 2024, АПЛ

Дата матча: 11 мая 2024 года

Место проведения: стадион Крэйвен Коттэдж, Лондон

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Ситуация в лиге: Фулхэм находится в середине таблицы с 44 очками после 36 матчей, демонстрируя уверенные, но не блестящие результаты. Манчестер Сити, в свою очередь, борется за чемпионство, имея в своём активе 82 очка после 35 игр и занимая второе место.

Атакующие и защитные характеристики: Манчестер Сити продемонстрировал впечатляющую атакующую мощь, забив 13 голов в последних 5 матчах и пропустив всего 2. Фулхэм, хоть и старается держаться, но их атака не выглядит столь же угрожающе, а оборона пропускает схожее количество мячей.

Статистика и история встреч: Манчестер Сити доминировал в последних встречах с Фулхэмом, выиграв 15 последних матчей. Это говорит о психологическом преимуществе, которым обладает команда под руководством Пепа Гвардиолы.

Текущая форма: Сити находится на подъёме, выиграв последние 6 матчей в лиге. Фулхэм не выиграл ни одного из последних трёх матчей, что может сказаться на их уверенности перед столь сильным противником.

Прогноз и Рекомендация для Ставки:

С учётом атакующей мощи и текущей формы Манчестер Сити, а также статистического преимущества в предыдущих встречах с Фулхэмом, все указывает на то, что гости смогут доминировать в этой игре.

Рекомендация: Прогноз на ИТБ 2,5 гостей за 1,82

Этот коэффициент отражает вероятность того, что Манчестер Сити, несмотря на высокие показатели атаки, сможет преодолеть оборону Фулхэма и обеспечить уверенную победу.

Где смотреть матч Фулхэм – Манчестер Сити

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