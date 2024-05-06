Кордоба, Тюкавин, Глушенков, Роналдо, Козлов номинированы на приз лучшему игроку апреля в РПЛ

Названы имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в Мир РПЛ.

На награду по итогам апреля претендуют:

(« ») – 5 матчей, 5 голов, 1 голевая передача;

(« ») – 5 матчей, 4 гола, 1 голевая передача;

дос Сантос («Ростов») – 5 матчей, 4 гола, 1 голевая передача;

Данила Козлов («Балтика») – 5 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи;

Максим Глушенков («Локомотив») – 4 матча, 6 голевых передач.

Победитель будет определен по итогам голосования экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.