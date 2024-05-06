Кордоба, Тюкавин, Глушенков, Роналдо, Козлов номинированы на приз лучшему игроку апреля в РПЛ
Названы имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в Мир РПЛ.
На награду по итогам апреля претендуют:
Джон Кордоба («Краснодар») – 5 матчей, 5 голов, 1 голевая передача;
Константин Тюкавин («Динамо») – 5 матчей, 4 гола, 1 голевая передача;
Роналдо дос Сантос («Ростов») – 5 матчей, 4 гола, 1 голевая передача;
Данила Козлов («Балтика») – 5 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи;
Максим Глушенков («Локомотив») – 4 матча, 6 голевых передач.
Победитель будет определен по итогам голосования экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.
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