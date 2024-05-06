Кордоба, Тюкавин, Глушенков, Роналдо, Козлов номинированы на приз лучшему игроку апреля в РПЛ

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика Краснодар Джон Кордоба Максим Глушенков Константин Тюкавин Данила Козлов 2005 Роналдо дос Сантос Футбол

Названы имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в Мир РПЛ.

На награду по итогам апреля претендуют:

Джон КордобаКраснодар») – 5 матчей, 5 голов, 1 голевая передача;

Константин ТюкавинДинамо») – 5 матчей, 4 гола, 1 голевая передача;

Роналдо дос Сантос («Ростов») – 5 матчей, 4 гола, 1 голевая передача;

Данила Козлов («Балтика») – 5 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи;

Максим Глушенков («Локомотив») – 4 матча, 6 голевых передач.

Победитель будет определен по итогам голосования экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков. 

 

23 комментария
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Ответ Детрит
На фоне майского гола пяточкой Тюкавину точно отдадут
Лучше бы ему отдали лучший гол в премии РПЛ, а тут Козлова
+15
-2
+13
Я бы Козлову приз отдал.
+11
-1
+10
Ответ Groznyi2024
Кордоба слился в матче с Зенитом Тюкавин слился в матче со Спартаком Только Глушенков тащил во всех матчах
Глушенков со Спартаком тоже слился
+10
-2
+8
На фоне майского гола пяточкой Тюкавину точно отдадут
+10
-4
+6
Роналдо Зубастик
+5
-2
+3
Тюкавин, однозначно!
+4
-2
+2
Из-за ностальгии, проголосую за Зубастика
+3
-1
+2
Ответ chatone gpt0ne
странно, а где Агапов, лучший игрок апреля в ЦСКА??
ЦСКА, мягко говоря, не лучшая команда апреля
+2
0
+2
Мой голос за Зубастика
+1
0
+1
Лещук, Песьяков, Дзюба
+1
0
+1
Ответ Егор Беликов
ЦСКА, мягко говоря, не лучшая команда апреля
это, говоря не мягко, а прямо - была шутка, а точнее - даже сарказм в сторону ЦСКА, с Агаповым в роли лучшего игрока команды в апреле ...
0
0
0
Глушенков
+4
-4
0
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Игра Динамо-Сочи состоялась вчера, лично у меня вчера было 5 МАЯ, а выбирают лучшего игрока АПРЕЛЯ. Так понятнее?
А теперь понял но всё равно он лучший.
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Ответ Dinamik1
Не поня что несёшь?
Игра Динамо-Сочи состоялась вчера, лично у меня вчера было 5 МАЯ, а выбирают лучшего игрока АПРЕЛЯ. Так понятнее?
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
У тебя по календарю вчера всё ещё апрель был? 🤦‍♀️
Не поня что несёшь?
0
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0
А почему вратари и защитники не номинируются, все только по стате голов и передач.
0
0
0
странно, а где Агапов, лучший игрок апреля в ЦСКА??
0
0
0
Кордоба слился в матче с Зенитом
Тюкавин слился в матче со Спартаком
Только Глушенков тащил во всех матчах
+7
-7
0
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