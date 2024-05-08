Первая лига. «КАМАЗ» примет «Енисей», «Динамо» Махачкала против «Химок»

В Первой лиге состоятся 4 матча 24-го тура.

В Махачкале сыграют лидеры таблицы – « » примет « ».

Остальные матчи тура состоятся 16 мая. Игры были перенесены из-за мартовского теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

лига

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги