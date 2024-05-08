Первая лига. «КАМАЗ» примет «Енисей», «Динамо» Махачкала против «Химок»
В Первой лиге состоятся 4 матча 24-го тура.
В Махачкале сыграют лидеры таблицы – «Динамо» примет «Химки».
Остальные матчи тура состоятся 16 мая. Игры были перенесены из-за мартовского теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
Первая лига
24-й тур
- Дата проведения
- 8 мая, 17.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 8 мая, 18.00, «Локомотив»
- Дата проведения
- 8 мая, 19.00, «стадион КАМАЗ»
- Дата проведения
- 8 мая, 19.30, «Анжи-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.