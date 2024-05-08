Первая лига. «КАМАЗ» примет «Енисей», «Динамо» Махачкала против «Химок»

Теги Химки результаты Первая лига КАМАЗ Енисей Сокол Черноморец Новороссийск Алания Владикавказ Динамо Махачкала Родина Москва Футбол

В Первой лиге состоятся 4 матча 24-го тура.

В Махачкале сыграют лидеры таблицы – «Динамо» примет «Химки».  

Остальные матчи тура состоятся 16 мая. Игры были перенесены из-за мартовского теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. 

Первая лига

24-й тур

Алания – Родина
Дата проведения
8 мая, 17.00, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

Сокол – Черноморец
Дата проведения
8 мая, 18.00, «Локомотив»
Онлайн матча

 

КАМАЗ – Енисей
Дата проведения
8 мая, 19.00, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Химки
Дата проведения
8 мая, 19.30, «Анжи-Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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