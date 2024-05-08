Тренер детской школы «Динамо» Кашин умер во время игры. Ему было 23

Теги премьер-лига Россия происшествия Динамо Москва детский футбол Футбол

Ушел из жизни детский тренер «Динамо» Егор Кашин.

«Сегодня не стало тренера партнерской школы «Динамо» Егора Кашина, работавшего с ребятами из команды U9. Егору было всего 23 года, а трагедия произошла на поле во время игры в футбол.

Академия «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким Егора. Наша франшиза потеряла прекрасного наставника юных ребят и друга, который был предан своему любимому делу. Это большая утрата для всей динамовской семьи», – написано в сообщении академии.

4 комментария
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Соболезнования…
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Никто не застрахован от сердечка.
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