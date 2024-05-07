«Марсель» интересуется Месси. За 16-летнего вингера «Дижон» хочет 4 млн евро

Теги Лилль Марсель лига 1 Франция возможные трансферы Дижон Д3 Франция Футбол

«Марсель» хочет заполучить Раяна Месси.

К 16-летнему вингеру «Дижона» проявляет интерес целый ряд клубов.

Как передает L’Equipe, в рамках своей стратегии по привлечению молодых игроков с большим потенциалом «Марсель» хотел бы заполучить игрока сборной Франции U17, но не любой ценой.

Первые переговоры выявили значительное расхождение между сторонами. «Дижон» просит 4 миллиона евро, которые не только «Марсель», но и подавляющее большинство заинтересованных клубов не готовы заплатить в данный момент. Другие клубы Франции, включая «Лилль», также проявляют интерес.

На счету Раяна Месси четыре игры за сборную Франции U17, в которых забил 1 гол. 12 апреля он стал самым молодым автором гола в истории «Дижона», отличившись в матче против «Орлеана» (1:0). 

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Спортс в лучшем своём виде)
+29
-1
+28
Нельзя просто сделать заголовок
Марсель интересуется Месси
+18
-2
+16
Ответ Дядя ТУРА
Нельзя просто сделать заголовок Марсель интересуется Месси
В 2008-9 году зависал на Спортбоксе и там такие заголовки были в почёте) Что-то по типу «Интер интересуется игроком Сатурна». Заходишь в новость, а там бакинский Интер))
+7
-1
+6
давления на пацана никакого
+5
-1
+4
Ответ Serkan_Ballboy
В 2008-9 году зависал на Спортбоксе и там такие заголовки были в почёте) Что-то по типу «Интер интересуется игроком Сатурна». Заходишь в новость, а там бакинский Интер))
и бакинский сатурн)
+4
0
+4
Наконец то новый Месси
+1
0
+1
уже был такой,Боян Кркич Перес,типа новый мессия= но .... там был
0
0
0
Кликбейт
0
0
0
Ответ Serkan_Ballboy
В 2008-9 году зависал на Спортбоксе и там такие заголовки были в почёте) Что-то по типу «Интер интересуется игроком Сатурна». Заходишь в новость, а там бакинский Интер))
Сейчас их заголовки ещё ’чище’
0
0
0
Ответ alexmixer9
Наконец то новый Месси
Федот, да не тот
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий