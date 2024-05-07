«Марсель» интересуется Месси. За 16-летнего вингера «Дижон» хочет 4 млн евро

«Марсель» хочет заполучить Раяна Месси.

К 16-летнему вингеру «Дижона» проявляет интерес целый ряд клубов.

Как передает L’Equipe, в рамках своей стратегии по привлечению молодых игроков с большим потенциалом « » хотел бы заполучить игрока сборной Франции U17, но не любой ценой.

Первые переговоры выявили значительное расхождение между сторонами. « » просит 4 миллиона евро, которые не только « », но и подавляющее большинство заинтересованных клубов не готовы заплатить в данный момент. Другие клубы Франции, включая « », также проявляют интерес.

На счету Раяна Месси четыре игры за сборную Франции U17, в которых забил 1 гол. 12 апреля он стал самым молодым автором гола в истории « », отличившись в матче против «Орлеана» (1:0).