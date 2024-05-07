«Марсель» интересуется Месси. За 16-летнего вингера «Дижон» хочет 4 млн евро
«Марсель» хочет заполучить Раяна Месси.
К 16-летнему вингеру «Дижона» проявляет интерес целый ряд клубов.
Как передает L’Equipe, в рамках своей стратегии по привлечению молодых игроков с большим потенциалом «Марсель» хотел бы заполучить игрока сборной Франции U17, но не любой ценой.
Первые переговоры выявили значительное расхождение между сторонами. «Дижон» просит 4 миллиона евро, которые не только «Марсель», но и подавляющее большинство заинтересованных клубов не готовы заплатить в данный момент. Другие клубы Франции, включая «Лилль», также проявляют интерес.
На счету Раяна Месси четыре игры за сборную Франции U17, в которых забил 1 гол. 12 апреля он стал самым молодым автором гола в истории «Дижона», отличившись в матче против «Орлеана» (1:0).
Марсель интересуется Месси