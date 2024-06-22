Матчи сборной Грузии на Евро 2024

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Сборная Грузии дебютант не только Евро 2024, для команды главного тренера Вилли Саньоля это первый крупный турнир в истории. В число участников «крестоносцы» пробились через стыковые матчи, где немного повезло с жеребьевкой. Всех соперников команда принимала в Тбилиси. В полуфинале грузины переиграли сборную Люксембурга, а в финале взяли верх над командой Греции в серии пенальти. Соперники сборной Грузии по группе F команды Португалии, Чехии и Турции.

Групповой этап. Тур 1

  • 18 июня. 19:00. Турция — Грузия (3-1), BVB-Штадион, Дортмунд

Групповой этап. Тур 2

  • 22 июня. 16:00. Грузия — Чехия (1:1), Фолькспаркштадион, Гамбург

Групповой этап. Тур 3

  • 26 июня. 22:00. Грузия — Португалия, Арена АуфШальке, Гельзенкирхен

От команды нет больших ожиданий, любое набранное очко уже будет успехом. В то же время грузины могут преподнести сюрприз. Время начала матчей указано московское.

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