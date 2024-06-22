Матчи сборной Бельгии на Евро 2024

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Время бежит, и то самое «золотое» поколение, которому прочили грандиозные победы, вот-вот сойдет со сцены. Многие уже не верят, что бельгийцы смогут выиграть что-то серьезное, считая их потолком бронзу на чемпионате мира 2018 года. В 2022 году в Катаре неудачи команды сопровождали еще и скандалы внутри коллектива. Но, видимо, смена тренера пошла на пользу. Во главе с Доменико Тедеско «красные дьяволы» в отборочной группе не проиграли ни разу. К тому же подрастает новое поколение футболистов, настает их время заявлять о себе. Бельгийцы будут играть в группе Е с командами Украины, Словакии и Румынии.

Групповой этап. Тур 1

  • 17 июня. 19:00. Бельгия — Словакия (0:1), Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне

Групповой этап. Тур 2

  • 22 июня. 22:00. Бельгия — Румыния (2:0), Кельн Штадион, Кельн

Групповой этап. Тур 3

  • 26 июня. 19:00. Украина — Бельгия, Штутгарт Арена, Штутгарт

Каждый из соперников сборной Бельгии способен преподнести сюрприз, но если рассчитывать на что-то серьезное, то в такой компании нужно занимать первое место. Время начала матчей указано московское.

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