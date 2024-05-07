Алексей Березуцкий: «Карраскаль может творить чудеса, но он игрок настроения. Если оно есть – Хорхе навозит всех, но он частенько расслабляется, когда завершает атаку»

Алексей Березуцкий рассказал о недостатках хавбека «Динамо» Хорхе Карраскаля.

– я знаю неплохо, он не самый забивной игрок. Хотя у него вроде бы все эти качества есть, но он то ли расслабляется, то ли еще что.

– Вы с ним работали в ЦСКА. Почему он оказался не нужен клубу? Проблемы с дисциплиной?

– Нет. Как раз по поводу дисциплины у него нет ничего страшного.

Он реально очень талантливый игрок. Он может творить на футбольном поле чудеса, на тренировках это лучше видно. Особенно если тренировка идет в малых группах.

Проблема в том, что он – игрок настроения. Да, Карраскаль своеобразный, как и все талантливые игроки. У всех есть свои прибамбасы в голове. Если у него сегодня хорошее настроение, он решил сегодня поиграть, Хорхе навозит всех. Он любого может обвести, техника сумасшедшая.

Но он частенько расслабляется, когда уже завершает атаку, – сказал бывший игрок и тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Алексей Березуцкий: «Семак прекрасно работает, результаты говорят сами за себя. Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу»