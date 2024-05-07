Алексей Березуцкий: «Карраскаль может творить чудеса, но он игрок настроения. Если оно есть – Хорхе навозит всех, но он частенько расслабляется, когда завершает атаку»

Теги ЦСКА Алексей Березуцкий премьер-лига Россия Динамо Москва Хорхе Карраскаль Это футбол, брат! Футбол

Алексей Березуцкий рассказал о недостатках хавбека «Динамо» Хорхе Карраскаля.

Карраскаля я знаю неплохо, он не самый забивной игрок. Хотя у него вроде бы все эти качества есть, но он то ли расслабляется, то ли еще что.

Вы с ним работали в ЦСКА. Почему он оказался не нужен клубу? Проблемы с дисциплиной?

– Нет. Как раз по поводу дисциплины у него нет ничего страшного.

Он реально очень талантливый игрок. Он может творить на футбольном поле чудеса, на тренировках это лучше видно. Особенно если тренировка идет в малых группах.

Проблема в том, что он – игрок настроения. Да, Карраскаль своеобразный, как и все талантливые игроки. У всех есть свои прибамбасы в голове. Если у него сегодня хорошее настроение, он решил сегодня поиграть, Хорхе навозит всех. Он любого может обвести, техника сумасшедшая.

Но он частенько расслабляется, когда уже завершает атаку, – сказал бывший игрок и тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Алексей Березуцкий: «Семак прекрасно работает, результаты говорят сами за себя. Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу»

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6 комментариев
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Ответ rbh2010
Скажи это Федотову. Там Зе Болотный более талантлив. И настроение у него всегда хорошее
Трудолюбие практически всегда бьёт талант. Вклад Зе все смогут оценить, только когда его не будет уже в команде, но всем непредвзятым и сегодня виден фантастический объём работы, который он проделывает.
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Скажи это Федотову. Там Зе Болотный более талантлив.
И настроение у него всегда хорошее
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А прикольное слово "навозит"
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Ответ rbh2010
Скажи это Федотову. Там Зе Болотный более талантлив. И настроение у него всегда хорошее
Про то, что в прошлом сезоне у Федотова играл Карраскаль, а Заболотный начал стабильно выходить только весной, вы не будете говорить?
А про то, что в этом сезон у Зе голов больше, чем, например, у нападающего сборной Соболева?
Карраскаль сейчас даже близко не играет, как у Федотова. И решающие матчи в прошлом сезоне команда тащила без него
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