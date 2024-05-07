«Челси» собирается продать Брою летом. Форвард интересен клубам Англии и других стран

Армандо Броя, вероятно, покинет «Челси».

По сведениям инсайдера , лондонский клуб и албанский нападающий планируют расстаться ближайшим летом. Как только игрок вернется из «Фулхэма», где выступает на правах аренды, его постараются продать.

Утверждается, что 22-летний футболист интересен нескольким клубам из Англии и других европейских стран, его рассматривают как основную цель.

В текущем сезоне провел в 20 матчей и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.