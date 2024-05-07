«Челси» собирается продать Брою летом. Форвард интересен клубам Англии и других стран

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы Армандо Броя Фабрицио Романо Футбол

Армандо Броя, вероятно, покинет «Челси».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб и албанский нападающий планируют расстаться ближайшим летом. Как только игрок вернется из «Фулхэма», где выступает на правах аренды, его постараются продать.

Утверждается, что 22-летний футболист интересен нескольким клубам из Англии и других европейских стран, его рассматривают как основную цель.

В текущем сезоне Броя провел в АПЛ 20 матчей и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария
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Думают Мората что ли 😂
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