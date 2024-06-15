Матчи сборной Хорватии на Евро 2024

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Скорее всего, нам предстоит увидеть последний крупный турнир с участием Луки Модрича в составе сборной. Теоретически он может играть и до сорока лет, но возможности организма не безграничны. Успехи сборной Хорватии на двух последних чемпионатах мира говорят сами за себя, но почему бы на Евро 2024 не повторить их. Пока потолком для хорватов является четвертьфинальная стадия в 1996 и 2008 году. Дважды подряд за последние восемь лет «шашечные» выходили из группы, но не более. Сейчас это сделать будет еще сложнее, учитывая состав квартета В с командами Испании, Италии и Албании.

Групповой этап. Тур 1

  • 15 июня. 19:00. Испания (3:0) Хорватия, Олимпиаштадион, Берлин

Групповой этап. Тур 2

  • 19 июня. 16:00. Хорватия — Албания, Фолькспаркштадион, Гамбург

Групповой этап. Тур 3

  • 24 июня. 22:00. Хорватия — Италия, Лейпциг Штадиум

О противостоянии хорватов и испанцами скоро можно будет написать повесть. Впереди еще одна встреча, которая может быть во многом решающей для распределения мест в группе. Время начала матчей указано московское.

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