Рубин – Ростов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Рубин и Ростов в 28 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рубин – Ростов
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
Последние матчи Рубин
- ЦСКА – Рубин : 2 – 2
- Рубин – Урал : 1 – 1
- Зенит – Рубин : 0 – 2
- Рубин – Локомотив : 1 – 1
- Крылья Советов – Рубин : 2 – 0
Последние матчи Ростов
- Локомотив – Ростов : 1 – 0
- Ростов – Балтика : 0 – 1
- Ростов – Оренбург : 2 – 1
- Урал – Ростов : 0 – 1
- Ростов – Спартак : 1 – 5
Прогноз на матч Рубин – Ростов
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