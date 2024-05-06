Рубин – Ростов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 11 мая

В субботу, 11 мая, сыграют Рубин и Ростов в 28 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Рубин – Ростов

Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

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РПЛ 2023/2024: все новости

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Прогноз на матч Рубин – Ростов

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