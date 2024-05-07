Глава ФИФА Инфантино: «МЛС нужно быть немного смелее, приглашать лучших игроков. «Эффект Месси» заключается в том, что «Интер Майами» заполняет стадионы»

Теги МЛС Лионель Месси ФИФА Джанни Инфантино Интер Майами Футбол

Джанни Инфантино рассказал, что нужно делать МЛС, чтобы развиваться.

«Я сказал им, что нужно быть немного смелее, больше вовлекаться в игру. Приглашать лучших игроков. «Эффект Месси», если мы хотим это так называть, заключается в том, что Месси и «Интер Майами» заполняют стадионы, и не стадионы МЛС, а арены НФЛ.

Мы хотим добиваться лучших результатов, поэтому нужно не только приглашать лучших игроков, но и предоставить лучшую игру и лучшее зрелище. Для этого нужно инвестировать в игроков, потому что мы хотим показать детям, которые играют в футбол в школе или в раннем возрасте, что благодаря футболу можно прийти к славе, стать одной из мировых звезд.

Возможно, они этого еще не понимают. Они видят это в баскетболе, американском футболе, бейсболе и хоккее. Но в футболе до этого еще далеко. Для этого нужно ехать в Европу. А есть ли вообще по-настоящему великий американский футболист?» – сказал президент ФИФА на конференции в Лос-Анджелесе. 

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Только ради Лео люди будут ходить на стадионы
В этом и есть величие
+8
-5
+3
Ответ Bazilic
Только ради Лео люди будут ходить на стадионы В этом и есть величие
Только дураки ходят на футбол ради одного футболиста)
+7
-5
+2
«Эффект Месси» это битком заполненные стадионы и ViP персоны Мировой величины ☝🏼
«Эффект сами знаете 😅 кого» это разруха,скандалы,толпа бесплатно загнанных бедуин,пахотряска и два сезона без трофеев ☝🏼
+6
-5
+1
Швейцарский клоун и тут хочет примазаться, вот только частная МЛС на одном месте его вертела:) Пусть на побегушках у шейхов бегает:))
+3
-2
+1
Вообще лимиты странно выглядят в МЛС. Ради чего они там? У них лига буквально создана, чтобы собирать там всех звезд, причем необязательно стариков.
+1
0
+1
Ответ Hella black
«Эффект Месси» это битком заполненные стадионы и ViP персоны Мировой величины ☝🏼 «Эффект сами знаете 😅 кого» это разруха,скандалы,толпа бесплатно загнанных бедуин,пахотряска и два сезона без трофеев ☝🏼
До сих пор это противостояние в комментах?
+2
-1
+1
Ответ Hella black
«Эффект Месси» это битком заполненные стадионы и ViP персоны Мировой величины ☝🏼 «Эффект сами знаете 😅 кого» это разруха,скандалы,толпа бесплатно загнанных бедуин,пахотряска и два сезона без трофеев ☝🏼
дай угадаю , может вопрос в том что корнишон играет в той стране где живут и работают эти заезды мировой величины?)
+4
-3
+1
Ответ Bazilic
Только ради Лео люди будут ходить на стадионы В этом и есть величие
В свое время Нью-Йорк Сити очень здорово поднял интерес в США, хоть они и сделали не лучшую ставку на европейских звезд. Бекхэм вызвал бум интереса. До него Пеле.
Если будут звать всех звездных латиноамериканцев и североамериканцев - дела пойдут на лад.
0
0
0
Ответ tony
Вообще лимиты странно выглядят в МЛС. Ради чего они там? У них лига буквально создана, чтобы собирать там всех звезд, причем необязательно стариков.
Чтобы поддерживать конкуренцию и способствовать росту бизнеса на всех уровнях.
Уж не главе фифа рассказывать американцам как делать деньги
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий