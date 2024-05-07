Глава ФИФА Инфантино: «МЛС нужно быть немного смелее, приглашать лучших игроков. «Эффект Месси» заключается в том, что «Интер Майами» заполняет стадионы»

Джанни Инфантино рассказал, что нужно делать МЛС, чтобы развиваться.

«Я сказал им, что нужно быть немного смелее, больше вовлекаться в игру. Приглашать лучших игроков. «Эффект Месси», если мы хотим это так называть, заключается в том, что Месси и « » заполняют стадионы, и не стадионы , а арены НФЛ.

Мы хотим добиваться лучших результатов, поэтому нужно не только приглашать лучших игроков, но и предоставить лучшую игру и лучшее зрелище. Для этого нужно инвестировать в игроков, потому что мы хотим показать детям, которые играют в футбол в школе или в раннем возрасте, что благодаря футболу можно прийти к славе, стать одной из мировых звезд.

Возможно, они этого еще не понимают. Они видят это в баскетболе, американском футболе, бейсболе и хоккее. Но в футболе до этого еще далеко. Для этого нужно ехать в Европу. А есть ли вообще по-настоящему великий американский футболист?» – сказал президент на конференции в Лос-Анджелесе.