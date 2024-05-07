Глава ФИФА Инфантино: «МЛС нужно быть немного смелее, приглашать лучших игроков. «Эффект Месси» заключается в том, что «Интер Майами» заполняет стадионы»
Джанни Инфантино рассказал, что нужно делать МЛС, чтобы развиваться.
«Я сказал им, что нужно быть немного смелее, больше вовлекаться в игру. Приглашать лучших игроков. «Эффект Месси», если мы хотим это так называть, заключается в том, что Месси и «Интер Майами» заполняют стадионы, и не стадионы МЛС, а арены НФЛ.
Мы хотим добиваться лучших результатов, поэтому нужно не только приглашать лучших игроков, но и предоставить лучшую игру и лучшее зрелище. Для этого нужно инвестировать в игроков, потому что мы хотим показать детям, которые играют в футбол в школе или в раннем возрасте, что благодаря футболу можно прийти к славе, стать одной из мировых звезд.
Возможно, они этого еще не понимают. Они видят это в баскетболе, американском футболе, бейсболе и хоккее. Но в футболе до этого еще далеко. Для этого нужно ехать в Европу. А есть ли вообще по-настоящему великий американский футболист?» – сказал президент ФИФА на конференции в Лос-Анджелесе.
В этом и есть величие
«Эффект сами знаете 😅 кого» это разруха,скандалы,толпа бесплатно загнанных бедуин,пахотряска и два сезона без трофеев ☝🏼
Если будут звать всех звездных латиноамериканцев и североамериканцев - дела пойдут на лад.
Уж не главе фифа рассказывать американцам как делать деньги