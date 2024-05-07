Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о концовке сезона.

11 мая бело-голубые встретятся с «Балтикой» в 28-м туре Мир .

«Последние три‑четыре матча – они были больше ментального свойства. И ты больше соперник сам себе, чем оппонент, каким, например, сейчас будет « », – сказал .

Московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков после 27 матчей.