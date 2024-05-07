Личка о концовке сезона: «Последние 3-4 матча – они ментального свойства. И ты больше соперник сам себе»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о концовке сезона.

11 мая бело-голубые встретятся с «Балтикой» в 28-м туре Мир РПЛ

«Последние три‑четыре матча – они были больше ментального свойства. И ты больше соперник сам себе, чем оппонент, каким, например, сейчас будет «Балтика», – сказал Личка.

Московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков после 27 матчей. 

9 комментариев
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Остановиться в трех шагах от долгожданного чемпионства не имеем права. Землю грызите, но упустить шанс нельзя
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Личка! Мозги не делай
Давай сделай Динамо чемпионом
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Думаю что многие понимают, что за эти последние игры, может случится всё. Слишком не стабильный, этот чемпионат.
А Динамо, пожелаю удачи, команде сейчас она пригодится. Очень интересен следующий тур, Спартак - Краснодар, Зенит - ЦСКА. Сплошные загадки.
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динамо зенит краснодар
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Меньше ментальности, больше качественной игры!
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Динамо токая команда не знаешь что от неё ждать. Личка везунчик может и Динамо с ним повезёт.
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Надави на тюбиков!
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Ответ Магомед Саид Амирханов
Личка! Мозги не делай Давай сделай Динамо чемпионом
Для этого и надо следить за головой, вернее настроением футболистов. Потому может опять тотальный провал начаться, просто из-за неправильного настроя
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