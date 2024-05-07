Личка о концовке сезона: «Последние 3-4 матча – они ментального свойства. И ты больше соперник сам себе»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о концовке сезона.
11 мая бело-голубые встретятся с «Балтикой» в 28-м туре Мир РПЛ.
«Последние три‑четыре матча – они были больше ментального свойства. И ты больше соперник сам себе, чем оппонент, каким, например, сейчас будет «Балтика», – сказал Личка.
Московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков после 27 матчей.
Давай сделай Динамо чемпионом
А Динамо, пожелаю удачи, команде сейчас она пригодится. Очень интересен следующий тур, Спартак - Краснодар, Зенит - ЦСКА. Сплошные загадки.