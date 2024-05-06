Зарема о ЦСКА: «Конюшня – не колизей. Один конек-горбунок Файзуллаев с перспективой. Чалову надо бежать, сверкая копытами, иначе превратится в Смолова»

Теги Спартак ЦСКА Федор Смолов премьер-лига Россия Федор Чалов Зарема Салихова Аббосбек Файзуллаев Футбол

Зарема Салихова поделилась мнением относительно игры ЦСКА.

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче 27-го тура Мир РПЛ.

Серия команды тренера Владимира Федотова без побед продлилась до пяти игр.

«Конюшня – не колизей. Один конек-горбунок Файзуллаев с перспективой роста, а Чалову надо бежать, не оглядываясь и сверкая копытами, иначе превратится в позднего Смолова», – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

ЦСКА находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

33 комментария
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Спортс, что с тобой не так? Почему ее комментарии публикуются раньше, чем послематчевые интервью тренеров???
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Женщина, у который пмс не раз в месяц,а после каждого тура Премьер-Лиги.
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На век ее мужа пришлась та самая 8летняя серия когда ЦСКА делал грязь со Спартаком, до сих пор горит
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Когда Федун уходил из Спартака болельщики радовались, что больше не будет слышно Заремки, но по ощущениям её великих экспертных высказываний стало в разы больше
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ради прикола завтра сниму проститку и попрошу высказать своё мнение о нашем футболе...
опубликуете или только мнение элитных интересует кого-то?)))
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Ответ seversever
Спортс, что с тобой не так? Почему ее комментарии публикуются раньше, чем послематчевые интервью тренеров???
Потому что ты это читаешь, комментишь а тебя лайкают) Всё ж просто, но вы никак не поймёте...)
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Ответ Rhett Butler
Мне кажется это не она пишет, а купленный спичрайтер...
Это же на сколько надо себя не уважать, чтобы такую ##### сочинять. Даже за деньги.
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Ответ Вячеслав Тотров
Не понимаю,как можно селекционной службе долго вести игроков и потом купить за миллионы Рошу,Давилу,Зделара или Мендеса. Как команда,которая говорит о самых высоких местах,может делать ставку на Заболотного. Этот состав ЦСКА просто не о чем. Аббос,Чалов и Обляков единственные игроки чемпионского уровня в этом составе. А человека,отвечавшего за южноамериканский рынок надо гнать из клуба
Обляков, ты серьезно? Давила на голову выше. Глебова, Мусаева, Лукина и других ребят должен раскрывать тренер. У нас его, по всей видимости, нет. Заболотный на выход, Роша сам просится, Дивеев сдал - кто там про Италию вообще говорил? Нужны перемены, иначе следующий сезон снова 7-8 место.
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Ответ Mihei4
Обляков, ты серьезно? Давила на голову выше. Глебова, Мусаева, Лукина и других ребят должен раскрывать тренер. У нас его, по всей видимости, нет. Заболотный на выход, Роша сам просится, Дивеев сдал - кто там про Италию вообще говорил? Нужны перемены, иначе следующий сезон снова 7-8 место.
Облаков чемпионский уровень🤣🤣🤣
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Вот я сам за Спартак, но тут, как говорится, чья бы корова мычала...
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Ответ Rhett Butler
Мне кажется это не она пишет, а купленный спичрайтер...
Вот если-бы она еще комменты под постами писала, вот это был бы уровень!
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Ребята, ее будут постить здесь, пока мы будем продолжать писать комментарии!)))
Ну и Файзуллаев , объективно, бодренький)
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Прям стыд....но
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Какая же ты мер####
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Ответ funnynerd21
Когда Федун уходил из Спартака болельщики радовались, что больше не будет слышно Заремки, но по ощущениям её великих экспертных высказываний стало в разы больше
Так теперь хоть просто что то выпукивает, раньше она еще и влияние на команду имела что гораздо страшнее.
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у нее муж старый и отжигает вот так)))круто кстати жгет
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Прошу разрешить мат под новостями с Заремой
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Почему женщина с самой древней профессией комментирует все матчи РПЛ и почему Спортс.ру постоянно это постит?
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подскажите, откуда столько яда всего лишь в одной женщине?
знаете поговорку - женщина может уехать из деревни, а вот деревня из женщины НИКОГДА и это самый яркий пример того, как крестьянку поставили рулить в Спартаке)
ей бы до сих пор коров пасти, если бы не трасса помогла в " люди" выбиться)
ой, совсем забыл...
она же год училась на спортивного топ-менеджера в Барселоне!
но!!!!
даже в ПТУ люди 3 года учились, чтобы хотя бы познать АЗЫ профессии и эти курсы в Барсе были организованы не для крестьянок без образования, а для тех, у кого вышка в тренерском деле и опыт работы!!!!
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Ответ Mihei4
Обляков, ты серьезно? Давила на голову выше. Глебова, Мусаева, Лукина и других ребят должен раскрывать тренер. У нас его, по всей видимости, нет. Заболотный на выход, Роша сам просится, Дивеев сдал - кто там про Италию вообще говорил? Нужны перемены, иначе следующий сезон снова 7-8 место.
Давила -ноль. Он просто забил пару красивых голов,поэтому на слуху,но в игре он теряется. Молодежь в клубе хорошая ,но при дорогих иностанцах шансов у них будет мало. Надо избавляться практически от всех легионеров
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Опять она решила высказаться 😱
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Ответ fussballer
Это же на сколько надо себя не уважать, чтобы такую ##### сочинять. Даже за деньги.
все ради Хайпа
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Ответ Вячеслав Тотров
Не понимаю,как можно селекционной службе долго вести игроков и потом купить за миллионы Рошу,Давилу,Зделара или Мендеса. Как команда,которая говорит о самых высоких местах,может делать ставку на Заболотного. Этот состав ЦСКА просто не о чем. Аббос,Чалов и Обляков единственные игроки чемпионского уровня в этом составе. А человека,отвечавшего за южноамериканский рынок надо гнать из клуба
Погоди, с Игоряна начинать нужно! Игорян вечный!
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Ответ Джульетта Джульетта
Так все же "по делу" или "словоблудие"?)
по делу, но в очень в свободной форме. так понятнее?
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марема из грязи в князи . знали бы вы её интеллект и её прошлое.
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Ой как глаголит то!.. публиковаться не пробовала?..
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Не понимаю,как можно селекционной службе долго вести игроков и потом купить за миллионы Рошу,Давилу,Зделара или Мендеса. Как команда,которая говорит о самых высоких местах,может делать ставку на Заболотного. Этот состав ЦСКА просто не о чем. Аббос,Чалов и Обляков единственные игроки чемпионского уровня в этом составе. А человека,отвечавшего за южноамериканский рынок надо гнать из клуба
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Главный стендапер российского футбола оторвался от дел, пока Федун курит и решила побалагурить.
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Мне кажется это не она пишет, а купленный спичрайтер...
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