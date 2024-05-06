Зарема о ЦСКА: «Конюшня – не колизей. Один конек-горбунок Файзуллаев с перспективой. Чалову надо бежать, сверкая копытами, иначе превратится в Смолова»

Зарема Салихова поделилась мнением относительно игры ЦСКА.

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче 27-го тура Мир .

Серия команды тренера Владимира Федотова без побед продлилась до пяти игр.

«Конюшня – не колизей. Один конек-горбунок Файзуллаев с перспективой роста, а надо бежать, не оглядываясь и сверкая копытами, иначе превратится в позднего », – сказала , супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

ЦСКА находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России.