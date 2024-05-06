Зарема о ЦСКА: «Конюшня – не колизей. Один конек-горбунок Файзуллаев с перспективой. Чалову надо бежать, сверкая копытами, иначе превратится в Смолова»
Зарема Салихова поделилась мнением относительно игры ЦСКА.
ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче 27-го тура Мир РПЛ.
Серия команды тренера Владимира Федотова без побед продлилась до пяти игр.
«Конюшня – не колизей. Один конек-горбунок Файзуллаев с перспективой роста, а Чалову надо бежать, не оглядываясь и сверкая копытами, иначе превратится в позднего Смолова», – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
ЦСКА находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России.
опубликуете или только мнение элитных интересует кого-то?)))
Ну и Файзуллаев , объективно, бодренький)
знаете поговорку - женщина может уехать из деревни, а вот деревня из женщины НИКОГДА и это самый яркий пример того, как крестьянку поставили рулить в Спартаке)
ей бы до сих пор коров пасти, если бы не трасса помогла в " люди" выбиться)
ой, совсем забыл...
она же год училась на спортивного топ-менеджера в Барселоне!
но!!!!
даже в ПТУ люди 3 года учились, чтобы хотя бы познать АЗЫ профессии и эти курсы в Барсе были организованы не для крестьянок без образования, а для тех, у кого вышка в тренерском деле и опыт работы!!!!