Михаил Кержаков про РПЛ: «Плюс в том, что перестали говорить заранее, что «Зенит» – чемпион. Мы для себя главный конкурент»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Факел Матч ТВ Футбол

Михаил Кержаков дал комментарий по итогам матча с «Факелом».

«Факел» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в матче 27-го тура Мир РПЛ.

«Эмоции не очень. Понимал, что решение будет не в пользу нас с пенальти. Упускаем победы, теряем очки.

Нервоза не было, но плюс вижу в том, что про «Зенит» перестали говорить заранее, что он чемпион.

Мы для себя сейчас главный конкурент на этом этапе», – сказал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.

11 комментариев
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Миша, Дуглас и Эракович - единственные у кого есть желание играть и побеждать походу.
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Ответ Гестор
Но, что «Зенит» – позор российского футбола» - скандировать не перестанут!
Ужас какой!
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Ну не знаю, кто там что перестал.
Команда Матч ТВ активно продолжает этим заниматься от раза к разу. Вчера Ловчев с Мором, сегодня Гучек в перерыве игры с Факелом. Они-то, понятно, пытаются сглазить :)
Главное, чтобы в самом Зените уже сообразили, что чемпионство еще только предстоит выиграть. Причем с судейством спорных (а иногда и бесспорных) эпизодов против Зенита.
Так что пора бы кое кому просыпаться.
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Амелин: я конкурент Зенита
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выиграть три игры и всё, а с другой стороны три последних игры не выграли...
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Про чемпиона прекратят говорить, а про админресурс, судей и Газпром никогда не замолкнут.
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Ответ kuznetsov12
Миша, Дуглас и Эракович - единственные у кого есть желание играть и побеждать походу.
Кержаков может стать семикратным чемпионом, а там уже и до рекорда Ананко недалеко!
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