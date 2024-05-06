Михаил Кержаков про РПЛ: «Плюс в том, что перестали говорить заранее, что «Зенит» – чемпион. Мы для себя главный конкурент»
Михаил Кержаков дал комментарий по итогам матча с «Факелом».
«Факел» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в матче 27-го тура Мир РПЛ.
«Эмоции не очень. Понимал, что решение будет не в пользу нас с пенальти. Упускаем победы, теряем очки.
Нервоза не было, но плюс вижу в том, что про «Зенит» перестали говорить заранее, что он чемпион.
Мы для себя сейчас главный конкурент на этом этапе», – сказал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.
Команда Матч ТВ активно продолжает этим заниматься от раза к разу. Вчера Ловчев с Мором, сегодня Гучек в перерыве игры с Факелом. Они-то, понятно, пытаются сглазить :)
Главное, чтобы в самом Зените уже сообразили, что чемпионство еще только предстоит выиграть. Причем с судейством спорных (а иногда и бесспорных) эпизодов против Зенита.
Так что пора бы кое кому просыпаться.