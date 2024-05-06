Михаил Кержаков про РПЛ: «Плюс в том, что перестали говорить заранее, что «Зенит» – чемпион. Мы для себя главный конкурент»

Михаил Кержаков дал комментарий по итогам матча с «Факелом».

« » и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в матче 27-го тура Мир .

«Эмоции не очень. Понимал, что решение будет не в пользу нас с пенальти. Упускаем победы, теряем очки.

Нервоза не было, но плюс вижу в том, что про «Зенит» перестали говорить заранее, что он чемпион.

Мы для себя сейчас главный конкурент на этом этапе», – сказал вратарь « » .